Berlin FDP-Chef Lindner gegen Jamaika-Neuanlauf bei SPD-Nein zu GroKo

FDP-Chef Christian Lindner lehnt für den Fall eines Neins der SPD zu einer großen Koalition neue Jamaika-Gespräche ab.

Das ergebe vor den nächsten Wahlen keinen Sinn, sagte Lindner den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Samstag). „Denn die Konstellation hat sich seit November ja nicht verändert.“

Sollte sich der SPD-Parteitag gegen die "GroKo" entscheiden, erwarte er rasche Neuwahlen, da Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine Minderheitsregierung scheue.

Den SPD-Parteitag am Sonntag werde er "mit Spannung verfolgen", sagte Lindner. Beim SPD-Sonderparteitag in Bonn stimmen am Sonntag 600 Delegierte darüber ab, ob das Sondierungsergebnis ausreicht und ihre Partei in förmliche Vertragsverhandlungen mit CDU und CSU einsteigen soll. Er habe Verständnis für die Diskussionen in der SPD. Die FDP habe gezeigt, "dass man nicht um jeden Preis in eine Koalition eintreten darf". Die Unterschiede zwischen Union und SPD seien aber "deutlich geringer als die zwischen Grünen, CSU und FDP". Der FDP-Vorsitzende hatte im November die Gespräche über eine Koalition mit Union und Grünen überraschend platzen lassen.

Er erhalte unverändert viel Unterstützung aus den Reihen der Union, sagte Lindner mit Blick auf den Ausstieg der FDP aus den Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition. "Die Union ist kein einheitlicher Block. Aus der dritten, vierten und fünften Reihe gibt es Schulterklopfen dafür, dass wir die Courage hatten, eine für die Union gefährliche Konstellation nicht mit einzugehen." Insbesondere die CSU-Basis sei alarmiert, dass ihre Führung "die Grünen so hofiert" habe.