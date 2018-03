Trèbes Ermittler: Mindestens zwei Tote bei Geiselnahme in Südfrankreich

Ermittler: Mindestens zwei Tote bei Geiselnahme in Südfrankreich

Ein kleiner Ort im französischen Süden ist Schauplatz eines Dramas: Schüsse fallen, ein Unbekannter nimmt Geiseln in einem Supermarkt. Anti-Terror-Ermittler übernehmen den Fall.

Bei einer Geiselnahme in einem südfranzösischen Supermarkt hat der Täter sich auf die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) berufen. Das meldete die französische Nachrichtenagentur AFP am Freitag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft von Carcassonne.

Nach ersten Informationen seien mindestens zwei Menschen getötet worden, hieß es unter Berufung auf informierte Kreise. Wir begleiten die aktuellen Entwicklung im Newsticker.