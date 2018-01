vor 5 Stunden Susanne Güsten Exklusiv Istanbul Erdogans Einmarsch in Syrien ist ein großes Risiko

Dass sich Erdogan in den Krieg in Syrien einmischt, könnte sich für ihn als fataler Fehler erweisen. Auch wenn kaum ein Land so schwer vom Syrien-Konflikt betroffen ist wie die Türkei. Ein Kommentar von Susanne Güsten.