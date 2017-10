Las Vegas Entsetzen in Las Vegas: 59 Tote und 500 Verletzte nach Schüssen auf Musikfestival

Der Todesschütze von Las Vegas gibt den Ermittlern Rätsel auf. Der 64-jährige Stephen Paddock, ein vermögender und zuvor unauffälliger Rentner mit einer Leidenschaft für Glücksspiel, hinterließ nach Polizeiangaben vom Montagabend (Ortszeit) keine Erklärung für seine Bluttat, bei der mindestens 59 Menschen starben.

Verbrechen mit historischem Ausmaß

Motiv des Einzeltäters weiterhin unklar

Was über den Attentäter bekannt ist

Der Schütze Stephen Paddock, der in Las Vegas mindestens 50 Menschen getötet und über 400 verletzt hat, ist nach Polizeiangaben 64 Jahre alt und ein Mann weißer Hautfarbe. Was noch über den US-Bürger und seine Bluttat bekannt ist - Paddock schoss aus dem Fenster eines Hotelzimmers im 32. Stock des Mandalay Bay Hotels. Er wohnte als Hotelgast bereits seit vier Tagen in dem Zimmer, seit dem 28. September.



- Als Polizisten die Zimmertür aufbrachen, war Paddock schon tot. Die Polizei geht davon aus, dass er sich selbst getötet hat. In dem Zimmer fanden die Polizisten mehr als zehn Gewehre.



- Paddocks Motiv ist nach Polizeiangaben bislang unklar. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund der Tat gab es zunächst keine. Dennoch hat die Terrormiliz IS die Bluttat für sich reklamiert. Der Schütze sei ein «Soldat» des Islamischen Staates gewesen, berichtete das IS-Sprachrohr «Amak».



- Die Polizei geht davon aus, dass Paddock ein Einzeltäter war. Nach Angaben des US-Heimatschutzministeriums gibt es keine glaubhaften Hinweise darauf, dass an anderen öffentlichen Orten Anschläge bevorstehen.



- Die Polizei fahndete zunächst nach einer Frau, die in Zusammenhang mit dem Schützen stehen sollte. Nachdem Polizisten die 62-Jährige gefunden und befragt hatten, erklärten sie, dass sie mit der Tat wahrscheinlich nichts zu tun gehabt habe. Laut der australischen Nachrichtenagentur AAP handelte es sich bei ihr um eine Australierin, die Paddocks Freundin gewesen sei.



- Paddock war nicht wegen Gewalttaten polizeibekannt. Einziger Eintrag in seiner Akte sei ein Verkehrsdelikt von vor einigen Jahren, teilte die Polizei mit.



- Paddocks Haus in Mesquite, einer rund 130 Kilometer von Las Vegas entfernten Kleinstadt, wurde von Polizisten durchsucht. Ergebnisse der Durchsuchung wurden zunächst nicht veröffentlicht.



- Paddocks Bruder Eric sagte der Zeitung „Las Vegas Review-Journal“, er könne sich nicht vorstellen, warum sein Bruder die Bluttat begangen haben könnte. Er sei kein Fanatiker gewesen, weder politisch noch religiös. Er sei lediglich hin und wieder nach Las Vegas gefahren, um dem Glücksspiel nachzugehen. Die „Washington Post“ berichtete, er habe auch um hohe Beträge gespielt.



- Eric Paddock erklärte auch, Vater Benjamin sei ein gesuchter Bankräuber gewesen, der 1969 aus dem Gefängnis ausgebrochen war und in damaligen Steckbriefen als „psychopathisch" bezeichnet worden war.

Um 22 Uhr fielen plötzlich Schüsse

Die bisher tödlichsten Massaker von Einzelschützen in den USA

Die Tat in Las Vegas gilt als das blutigste Massaker eines Einzelschützen in der Geschichte der USA. Ein Überblick über die bisher schwersten Taten: Orlando (Florida), Juni 2016 Der 29-jährige Omar Mateen erschießt 49 Besucher eines Nachtclubs, der bei Homosexuellen beliebt ist. Spezialeinheiten töten ihn bei der Erstürmung des Clubs. Der Attentäter, US-Bürger mit afghanischen Eltern, hatte sich zuvor zur Terrormiliz Islamischer Staat bekannt. Seine beiden Waffen, eine Pistole und ein Gewehr, hatte er legal erworben. Seine Witwe wird im Januar 2017 wegen Beihilfe angeklagt.

Newtown (Connecticut), Dezember 2012 Adam Lanza, ein 20-Jähriger mit schweren psychischen Problemen, erschießt zunächst seine Mutter und begibt sich dann in seine ehemalige Grundschule, die Sandy Hook Elementary School. Dort ermordet er 20 Schulkinder und sechs Lehrer. Anschließend tötet er sich selbst. Vor seiner Tat hatte er sein Zimmer drei Monate lang nicht verlassen. Mit seiner Mutter hatte er per Mail kommuniziert. Lanza hegte seit seiner Kindheit Gewaltfantasien. Für die Tat nutzte er legal erworbene Gewehre seiner Mutter.

Blacksburg (Virginia), April 2007 Der 23-jährige Südkoreaner Cho Seung-Hui erschießt zunächst zwei Studenten in einem Wohnheim und verletzt mehrere schwer. Anschließend verschickt er von einer Postfiliale aus eine DVD mit Bekenner-Videos und -Fotos an den Fernsehsender NBC. Etwa zwei Stunden später verriegelt er die Türen eines anderen Uni-Gebäudes mit Ketten, damit niemand fliehen kann. Dann beginnt er, auf weitere Studenten und Lehrkräfte zu schießen. Insgesamt ermordet er 32 Menschen. Anschließend tötet er sich selbst. Der Täter lebte als ein Englischstudent in den USA. Obwohl er in psychiatrischer Behandlung war, konnte er die Tatwaffen legal erwerben.

Killeen (Texas), Oktober 1991 Der 35-jährige George Hennard fährt mit seinem Pick-up durch die Glasscheibe eines Restaurants. Dann beginnt der mit zwei Pistolen bewaffnete Hennard, auf die Gäste zu schießen. Innerhalb weniger Minuten ermordet er 22 Menschen. Nachdem die Polizei eintrifft, zieht sich der Täter schwer verwundet in die Toilettenräume zurück und erschießt sich. Der Täter war ein arbeitsloser Matrose der Handelsmarine und galt als verbittert.

San Ysidro (Kalifornien), Juli 1984 Bewaffnet mit einer Pistole, einem Gewehr und einer Uzi-Maschinenpistole betritt der 41-jährige James Huberty ein Schnellrestaurant. Dann erschießt er 21 Menschen. Vom Restaurant aus feuert er eine Stunde lang auf die Polizei. Ein Scharfschütze einer Spezialeinheit kann ihn schließlich erschießen. Seine Frau berichtete später, Huberty habe schwere psychische Probleme gehabt.

Position des Schützen verursachte Verwirrung

Reaktionen Prominenter auf die tödlichen Schüsse in Las Vegas Countrysänger Jason Aldean, der auf der Bühne stand, als der Schütze in die Menge zu schießen begann, auf Instagram «Heute Nacht war mehr als schrecklich. Mir fehlen immer noch die Worte, aber ich wollte euch wissen lassen, dass ich und meine Crew in Sicherheit sind. Meine Gedanken und Gebete gelten allen, die heute betroffen waren. Es tut mir im Herzen weh, dass so etwas Menschen passiert, die nur gekommen waren, um das zu erleben, was eine Nacht Spaß hätte sein sollen.»

Musiker Jake Owen, der vor Aldean auf der Bühne gestanden hatte, auf Twitter «Ich bete für jeden hier in Vegas. Ich war heute Zeuge des am unvorstellbarsten Vorfalls überhaupt. Wir sind okay. Andere nicht. Bitte betet.»

US-Popsängerin Mariah Carey auf Twitter «Entsetzt wegen der Schüsse in Las Vegas. Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien. Ich bete für die Sicherheit aller.»

Sängerin Céline Dion auf Twitter «Ich bete für all die unschuldigen Opfer in Las Vegas und ihre Familien - Céline»

Die kanadische Rockband Nickelback auf Twitter «Wir beten für jeden, der heute in Las Vegas ist. Bitte bringt Euch in Sicherheit und helft einander. Das ist absolut furchtbar. Unsere Herzen sind gebrochen.»

Weitere Promi-Reaktionen Completely heartbroken over the news this morning. Keeping the victims of last night's tragedy in Las Vegas in my prayers ? #PrayForLasVegas? Ein Beitrag geteilt von Britney Spears (@britneyspears) am 2. Okt 2017 um 8:21 Uhr Saying a prayer for all the victims & their loved ones, also for the residents & visitors of Las Vegas! This was a horrific act of terror!! — Rihanna (@rihanna) 2. Oktober 2017 VEGAS ? Ein Beitrag geteilt von J E S S I E . J (@jessiej) am 2. Okt 2017 um 4:56 Uhr I can't believe what just happened in Las Vegas! What is our world coming to?! ? My prayers go out to the victims & their families. ? — Paris Hilton (@ParisHilton) 2. Oktober 2017 Ein Beitrag geteilt von Adam Levine (@adamlevine) am 1. Okt 2017 um 23:43 Uhr

Noch keine Kenntnisse über mögliche deutsche Opfer

Trump verurteilt die Tat: „Akt des absolut Bösen“

Politische Reaktionen auf die tödlichen Schüsse in Las Vegas Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einem Kondolenzschreiben «Mit Entsetzen verfolge ich die Nachrichten über den Anschlag auf ein Musikkonzert in Las Vegas. Fröhlich feiernde Menschen sind offenbar Opfer eines einzelnen Attentäters geworden, dessen Motive noch völlig unklar sind. Meine Gedanken sind bei den Getöteten und bei ihren Angehörigen. Ihnen gilt unser ganzes Mitgefühl. Für die Verletzten hoffe ich auf eine rasche Genesung. Ich wünsche Ihnen und den Menschen in den USA viel Kraft, um die Trauer und den Schmerz über dieses Attentat zu bewältigen.»

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama auf Twitter «Michelle und ich beten für die Opfer in Las Vegas. Unsere Gedanken sind bei ihren Familien und allen, die eine weitere sinnlose Tragödie aushalten müssen.»

US-Präsident Donald Trump auf Twitter «Meine wärmste Anteilnahme und mein Mitgefühl an die Opfer der furchtbaren Schüsse in Las Vegas und ihre Angehörigen. Gott schütze Sie!»

Papst Franziskus in einem Telegramm an den Bischof von Las Vegas «Zutiefst betrübt, von den Schüssen in Las Vegas zu hören, sendet Papst Franziskus die Versicherung, im Geiste bei allen zu sein, die von dieser sinnlosen Tragödie betroffen sind. (...) Meine Gebete sind bei allen Verletzten und Todesopfern des Attentats»

Regierungssprecher Steffen Seibert auf Twitter «Fassungslos und tief erschüttert über die Morde von Las Vegas. So viele zerstörte Leben. Unser Mitgefühl und viel Kraft den Überlebenden.»

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel in einer Erklärung «Ich bin schockiert über das Massaker, das sich heute Nacht in Las Vegas ereignet hat. Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Toten und Verletzen und allen, die sich um einen geliebten Menschen sorgen.»

Grünen-Chef Cem Özdemir auf Twitter «Las Vegas war der tödlichste Schusswaffenvorfall in den USA seit mehr als einem Jahrhundert. (...) #GunControlNow»

Die Grünen-Bundestagsfraktionschefs Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter in einer Mitteilung «Wir sind tief erschüttert über diese grausame Tat. Unschuldige Menschen, die fröhlich bei einem Konzert feiern wollten, wurden Opfer dieses brutalen Angriffs. Unser tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen und Freunden der Opfer, den vielen Verletzten wünschen wir baldige und vollständige Genesung.»

Ein Sprecher der EU-Kommission vor Journalisten in Brüssel «Wir möchten die Sicherheits- und Einsatzkräfte loben, sowie all jene, die Opfern geholfen haben und dies noch immer tun»

Nevadas republikanischer Gouverneur Brian Sandoval auf Twitter «Ein tragischer und ruchloser Akt der Gewalt hat die Nevada-Familie erschüttert. Wir beten für die Opfer und alle, die von dieser feigen Tat betroffen sind.»

US-First Lady Melania Trump auf Twitter «Mein Herz und meine Gebete sind bei den Opfern, Familien und geliebten Menschen! #PrayForLasVegas»

Weißes Haus: Diskussion über Waffengesetze verfrüht

Die Ereignisse vom Montag - der Newsticker zum Nachlesen:

Am zweiten Tag nach dem Massaker von Las Vegas sucht die Polizei weiter nach den Beweggründen des 64-jährigen Todesschützen. Stephen Paddock hatte nach Polizeiangaben am Sonntagabend (Ortszeit) mindestens 59 Menschen mit Schüssen aus einem Zimmer im 32. Stock des Mandalay Bay Hotels am berühmten „Strip“ in der Casino-Stadt getötet. Hunderte weitere wurden verletzt, einige von ihnen lebensgefährlich.Nach Angaben aus dem Auswärtigen Amt befindet sich ein deutscher Staatsangehöriger in medizinischer Behandlung. Bis Dienstagnachmittag gab es dem Außenministerium zufolge keine Hinweise, dass Deutsche unter den Todesopfern waren.Der Todesschütze hat bei einem Musikfestival in der US-Touristenmetropole mindestens 59 Menschen umgebracht und mehr als 500 verletzt. Das teilte die Polizei im Bundesstaat Nevada mit. Nie zuvor in der Kriminalgeschichte der USA kamen bei einem derartigen Verbrechen mehr Menschen ums Leben. Schütze war nach Polizeiangaben der 64 Jahre alte US-Bürger Stephen Paddock, der in der Nähe von Las Vegas lebte. Paddocks Tat ist das schlimmste Massaker in der jüngeren US-Geschichte. Sheriff Joseph Lombardo sprach von mindestens 59 Toten und 527 Verletzten.Am Sonntagabend durchbrach Paddock mit einem Hammer oder ähnlichem die Scheibe seines Zimmers im 32. Stock des Hotels „Mandalay Bay“ in Las Vegas.Auf der Straßenseite gegenüber dem Mandalay Bay Hotel hatten sich vor dem Tropicana-Hotel am Sonntagabend (Ortszeit) nach Polizeiangaben etwa 22 000 Menschen versammelt, um an einem Country-Music-Festival teilzunehmen. Während eines Auftritts von Jason Aldean eröffnete der Schütze von weit oben das Feuer auf die Menschenmenge.Die Polizei drang nach minutenlangem Kugelhagel in das Hotelzimmer ein. Wie Bezirks-Sheriff Joseph Lombardo sagte, schoss der Angreifer durch die Zimmertür auf die Beamten. Zuvor hatte er nach Angaben von Fasulo einen Sicherheitsbeamten erschossen. Als die Polizei sich den Weg ins Zimmer freigesprengt hatte, war der Mann tot - nach Lage der Dinge hat er sich selbst erschossen.Ermittler stellten in dem Zimmer 16 Schusswaffen sicher. Bei einer Razzia in Paddocks Privathaus in Mesquite 130 Kilometer von Las Vegas entfernt fanden Beamte dem Sheriff zufolge weitere 18 Schusswaffen, tausende Schuss Munition, den Sprengstoff Tannerit sowie Ammoniumnitrat, das zum Bombenbau verwendet wird. Auch das zweite Wohnhaus des Mannes in Reno sollte untersucht werden.Die Beweggründe des Täters lagen zunächst im Dunkeln. Die Bundespolizei FBI und der Auslandsgeheimdienst CIA reagierten skeptisch auf eine Mitteilung der Dschihadistenmiliz IS, der zufolge Paddock zum Islam konvertiert war und die Tat als „Soldat des IS“ beging. Laut Polizei gab es dafür zunächst keinerlei Belege. Ein CIA-Sprecher warnte vor „vorschnellen Schlüssen, bevor alle Informationen ausgewertet sind“. Die Ermittler gingen bis auf weiteres davon aus, dass es sich bei Paddock um einen Einzeltäter handelte. Sheriff Lombardo bezeichnete ihn als „Psychopathen“ und „einsamen Wolf“.Paddocks Bruder Eric schilderte ihn in US-Medien als unauffälligen und wohlhabenden Mann. „Er hatte wahrscheinlich nicht mal einen Strafzettel“, sagte Eric Paddock. Stephen Paddock habe keine „politischen oder religiösen Verbindungen“ gepflegt und sei „absolut kein Waffennarr“ gewesen. Die Familie könne sich keinen Reim auf das Geschehen machen.Vize-Sheriff Todd Fasulo berichtete von einer großen Hilfsbereitschaft unter den Menschen in Las Vegas. So seien in den Stunden nach dem Massenmord zahlreiche Menschen zur Blutspende gegangen, der Bedarf sei derzeit gedeckt. Die Hotel- und Casinogruppe MGM Resorts International - der unter anderem das Mandalay Bay Hotels gehört - stellt in einem weiteren Hotel in Las Vegas kostenlos Zimmer für Familien von Opfern bereit, die nun in die Stadt kommen wollen. Außerdem organisiert MGM Flüge in die Stadt. Das Rote Kreuz koordiniere die Essensspenden, die in großen Mengen angeboten worden seien.Es müssen unvorstellbare Szenen gewesen sein, die sich am Sonntagabend (Ortszeit) unweit des weltberühmten Las Vegas Strip abgespielt haben. Für ein Open-Air-Festival mit Stars der Countryszene hatten sich mehr als 20 000 Menschen an der Casino-Meile versammelt, als gegen 22.00 Uhr plötzlich Schüsse fielen. Wie die Polizei später mitteilte, feuerte der Schütze vom 32. Stockwerk eines Hotels aus auf die Konzertbesucher.Es kam zu Panik und Chaos, als die verängstigten Menschen zu fliehen versuchten. Die Lage war länger unklar. Erst einige Zeit nach der Tragödie teilte die Polizei schließlich mit, der mutmaßliche Täter habe sich vor ihrem Eintreffen selbst getötet. Im Laufe des Montags stieg die Zahl der Toten und Verletzten immer weiter - zuletzt war die Rede von fast 60 Toten. „Wir operieren mit der Zahl 58“, sagte Sheriff Lombardo. 515 Menschen seien verletzt worden. Diese Zahl werde vermutlich weiter steigen. Allein in der Uniklinik von Las Vegas waren nach Angaben einer Sprecherin zwölf Verletzte in kritischem Zustand.Nach Ansicht eines Experten der US-Bundespolizei FBI konnte der Schütze so viele Menschen töten, weil er aus einer erhöhten Position heraus schoss. Da rund 30 000 Menschen auf engem Raum zusammengestanden hätten, „musste er nur auf die Mitte zielen und den Abzug drücken“, sagte James Gagliano, FBI-Agent im Ruhestand, dem Sender CNN. Außerdem habe die Position des Schützen Verwirrung verursacht. Wenn ein Schütze aus einer erhöhten Position schieße, wisse niemand, wo die Schüsse herkommen, sagte Gagliano. „Menschen sind nicht darauf trainiert, nach oben zu gucken.“Viele Menschen hätten blutüberströmt am Boden gelegen, sagte ein junger Mann dem Sender CNN. Die Konzertbesucherin Cari Copeland Pearson sagte der Nachrichtenagentur dpa: „Wir krochen über Tote.“ Sie habe viele Schüsse gehört, vermutlich aus einem automatischen Gewehr. Ein weiterer Augenzeuge sagte CNN: „Menschen begannen, wie Fliegen zu fallen“. Viele hätten sich zu Boden geworfen, um sich vor den Schüssen in Sicherheit zu bringen.Die Bundesregierung hat bisher keine Hinweise, dass es bei dem Anschlag in Las Vegas deutsche Todesopfer gegeben hat. Aber „ein deutscher Staatsangehöriger befindet sich in medizinischer Behandlung“, hieß es am Dienstag aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. Außenminister Sigmar Gabriel hatte am Vortag darauf hingewiesen, dass die Deutsche Botschaft in Washington in engem Kontakt mit den zuständigen Behörden stehe.Die Polizei hatte zunächst auch nach einer Frau gesucht, die sich mit dem Todesschützen in einem Hotelzimmer aufgehalten haben sollte. Sie sei gefunden worden, teilte die Polizei kurz darauf mit. Die Frau war als Marilou Danley identifiziert worden und wohnte Medienberichten zufolge möglicherweise mit dem Verdächtigen zusammen.US-Präsident Donald Trump sprach den Opfern der Bluttat sein Mitgefühl aus. „Meine wärmste Anteilnahme und mein Mitgefühl an die Opfer der furchtbaren Schüsse in Las Vegas und ihre Angehörigen. Gott schütze Sie!“, schrieb Trump auf Twitter. Später bezeichnete er die Todesschüsse als „Akt des absolut Bösen“. Der Präsident rief die Amerikaner in der Stunde der Trauer um mindestens 50 Todesopfer zur Einigkeit und zum Zusammenhalt auf. „Im Augenblick der Tragödie kommt Amerika als Einheit zusammen.“Auch die Bundesregierung zeigte sich entsetzt. „Fassungslos und tief erschüttert über die Morde von Las Vegas“, schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert auf Twitter. „So viele zerstörte Leben.“Eine Diskussion über schärfere Waffengesetze nach den Todesschüssen von Las Vegas ist nach Darstellung des Weißen Haues verfrüht. „Es wäre voreilig, politische Maßnahmen zu diskutieren, solange wir nicht vollständig wissen, was gestern Abend passiert ist“, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, am Montag.Präsident Donald Trump habe aber mehrmals deutlich gemacht, dass er ein Befürworter des zweiten Verfassungszusatzes sei. Dort ist das grundsätzliche Recht auf den Besitz von Schusswaffen für US-Bürger festgeschrieben.Unmittelbar nach der Tat waren Forderungen laut geworden, die Regelungen für Waffenbesitz zu reformieren. Der Bundesstaat Nevada gilt als besonders großzügig bei der Zulassung von Schusswaffen.Trump kam am Nachmittag gemeinsam mit seinem Vizepräsidenten Mike Pence sowie den Ehefrauen der beiden Politiker, Melania Trump und Karen Pence, in Gedenken an die Opfer und die Hinterbliebenen zu einer Schweigeminute vor dem Weißen Haus zusammen.