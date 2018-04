Berlin Diese großen Gesten und Worte schrieben Geschichte in der Nachkriegszeit

1984 reichten sich der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl und der französische Präsident François Mitterrand über den Gräbern von Verdun die Hand. Nur wenige andere Gesten sind so tief im kollektiven Gedächtnis der Deutschen verankert wie diese. Wir haben einige Beispiele.

Auch diese Geste der Versöhnung wird künftig zu den geschichtsträchtigen Momenten der Nachkriegszeit gehören: Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und Südkureas Präsident Moon Jae In umarmen sich herzlich am Ende ihres historischen Gipfeltreffens im Grenzort Panmunjom. Noch vor einigen Monaten wäre das vollkommen undenkbar gewesen. Nun kündigt Kim Jong Un an, sein Atomwaffenprogramm vollständig abbauen zu wollen. Mit Südkorea will er noch in diesem Jahr einen Friedensvertrag unterschreiben.

Gesten und Bilder wie diese brennen sich ins kollektive Gedächtnis ein. In der Nachkriegszeit hat es bereits einige Ereignisse gegeben, die nie in Vergessenheit geraten werden. Einige Beispiele:

26. Juni 1963: «Ich bin ein Berliner»



Mit diesen Worten versichert US-Präsident John F. Kennedy den West-Berlinern zwei Jahre nach dem Mauerbau der Solidarität der USA. Vor dem Schöneberger Rathaus wird er dafür von Hundertausenden bejubelt.



7. Dezember 1970: Kniefall von Warschau



Bundeskanzler Willy Brandt kniet am Ehrenmal für die Toten des Warschauer Ghettos nieder und verneigt sich damit tief vor allen Opfern des Nazi-Regimes. Im Jahr 2000 wird dieser Geste nur 150 Meter von dem Ehrenmal entfernt selbst ein Denkmal gesetzt.



7. Oktober 1979: Sozialistischer Bruderkuss



Leonid Breschnew und Erich Honecker, die Staats- und Parteichefs der Sowjetunion und der DDR, demonstrieren anlässlich des 30. Geburtstags der DDR bei den Feierlichkeiten in Ost-Berlin Einigkeit. Der Bruderkuss landet nach dem Zusammenbruch der DDR als Kunstwerk und Touristenattraktion auf dem bekanntesten Mauerrest Berlins, der sogenannten «East Side Gallery».







22. September 1984: Händedruck von Verdun



Bundeskanzler Helmut Kohl und der französische Präsident François Mitterrand besuchen gemeinsam den Ort einer der grausamsten Schlachten der Kriegsgeschichte und reichen sich über den Gräbern die Hand. Es ist die bedeutendste Versöhnungsgeste zwischen den einstigen Erzfeinden Deutschland und Frankreich überhaupt.



12. Juni 1987: «Mr. Gorbatschow, reißen Sie diese Mauer nieder!»



US-Präsident Ronald Reagan hält an der West-Seite des Brandenburger Tores, nur wenige Meter von der Berliner Mauer entfernt, seine bedeutendste Rede: «Mr. Gorbatschow, öffnen Sie dieses Tor. Mr. Gorbatschow, reißen Sie diese Mauer nieder!», ruft er dem damaligen sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow zu. Zweieinhalb Jahre später fällt die Mauer.