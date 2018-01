vor 3 Stunden Margit Hufnagel Exklusiv Konstanz Die SPD auf rauer See: Ist Martin Schulz noch der richtige Kapitän an Bord?

SPD-Chef Martin Schulz steht eine schwierige Woche bevor: Bis zum kommenden Sonntag hat er noch Zeit, die Genossen davon zu überzeugen, in Koalitionsverhandlungen einzusteigen. Doch schon jetzt deutet sich an, dass in der Partei die Unzufriedenheit über die Ergebnisse der Sondierungen mit der Union gewaltig sind. Politikredakteurin Margit Hufnagel kommentiert.