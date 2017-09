Berlin Die Qual der Wahl: Viele SÜDKURIER-Leser unzufrieden mit dem Wahlergebnis

Deutschland hat gewählt - aber nicht unbedingt so, wie es sich die SÜDKURIER-Leser gewünscht hätten. Wenige Stunden nach der Veröffentlichung der ersten Hochrechnungen, geben mehr als 60 Prozent der Nutzer von SÜDKURIER Online an, dass sie unzufrieden mit dem Wahlergebnis sind.

In den Wochen vor der Bundestagswahl haben wir die Nutzer unserer Homepage gefragt von welcher Koalition sie gerne regiert werden möchten. Bis 18 Uhr am Wahlabend wurden 419 Stimmen abgegeben. Das Ergebnis: 34 Prozent der Umfrage-Teilnehmer wünschten sich eine Schwarz-Gelbe Regierung aus Union und FDP. 24 Prozent stimmten für ein Rot-Rot-Grünes Bündnis aus SPD, Linkspartei und Grünen. Eine Jamaika-Koalition bestehend aus Union, FDP und Grünen wünschten sich ebenfalls 24 Prozent.