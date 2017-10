Berlin Die Grünen widersprechen einer Jamaika-Einigung in der Finanzpolitik

Die Grünen sehen noch keine Einigung in den Jamaika-Sondierungen auf eine gemeinsame Linie in der Finanzpolitik. „Wir haben keine Verabredung in der Sache getroffen“, stellte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt am Mittwoch klar.

CDU, CSU, FDP und Grüne hätten lediglich festgehalten, welche Themen sie in der Finanzpolitik auf die Agenda setzen wollen. Nach stundenlangen Beratungen über die Haushalts- und Finanzpolitik hatten die Jamaika-Parteien am Dienstagabend ein gemeinsames Papier zum „Sondierungsstand“ veröffentlicht, in dem sie sich unter anderem für die Einhaltung der Schuldenbremse, einen ausgeglichenen Haushalt und den Abbau des Solidaritätszuschlags aussprechen.

FDP-Chef Christian Lindner twitterte: „Das könnte eine finanzpolitische Trendwende werden.“ CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer lobte im Anschluss an die Runde besonders, dass es eine Festlegung auf die „schwarze Null“ gegeben habe, also auf einen Bundeshaushalt ohne Neuverschuldung, bei dem die Ausgaben nicht höher sind als die Einnahmen. Die Grünen stellten jedoch am Mittwoch klar, dass sie noch eine Reihe von offenen Fragen sehen.

Das gilt besonders für eine Einigung auf eine „schwarze Null“. „Es ist das Ziel, den ausgeglichenen Haushalt zu erreichen“, sagte die Grünen-Vorsitzende Simone Peter dem SWR. Aber die „schwarze Null“ sei kein Selbstzweck. „Für uns Grüne ist klar, wir wollen Spielräume haben, um zum Beispiel Zukunftsinvestitionen auszulösen oder Familien mit Kindern zu entlasten“, fügte die Parteivorsitzende hinzu. Ob dieser Spielraum mit einem ausgeglichenen Haushalt bestehe, sei noch unklar. Aus der Partei kam zudem die Kritik, dass dem Papier „die grüne Handschrift“ fehle.

Zankapfel Solidaritätszuschlag

Göring-Eckardt stellte mit Blick auf die Ausgabenwünsche der Jamaika-Parteien klar: „Alles das wird am Schluss unter Finanzierungsvorbehalt zu diskutieren sein.“ Die Verhandlungspartner hätten sich noch nicht darauf einigen können, wie groß der finanzielle Spielraum sei. Deswegen sehen die Grünen auch die von der FDP geforderte vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags in der kommenden Legislaturperiode „sehr pessimistisch“, wie Finanzexperte Jürgen Trittin im ZDF-„Morgenmagazin“ sagte.

Die vollständige Abschmelzung würde vier Mal 21 Milliarden Euro kosten, „das ist halt nicht drin“. FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki interpretierte die Besprechungen in dem Punkt anders. „In der Sondierungsrunde haben wir uns darauf geeinigt - wenn es darstellbar ist - den Solidarzuschlag in dieser Legislaturperiode komplett abzubauen“, sagte Kubicki der „Heilbronner Stimme“ (Donnerstagsausgabe). „Nicht auf einmal, sondern in Schritten. 2020/21, so das Ziel, soll der Soli weg sein.“ CDU, CSU, FDP und Grüne kommen am Donnerstag zu ihren nächsten Verhandlungen zusammen. Dann dürfte es nicht leichter werden: Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die komplizierten Themen Klima, Energie, Umwelt sowie Flucht, Asyl, Migration und Integration. Göring-Eckardt sagte eine „sehr schwierige Runde“ voraus.