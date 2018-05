vor 3 Stunden Uli Fricker Exklusiv Konstanz Der Dreißigjährige Krieg und die Reiter der Apokalypse

Der Dreißigjährige Krieg ist tief im kollektiven Gedächtnis verankert. Weil er die Summe all dessen ist, was Menschen nicht erleben wollen. Neben dem großen Sterben verblassen alle anderen Nachrichten, schreibt Uli Fricker in seinem Leitartikel.