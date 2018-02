Berlin Deniz Yücel im Interview: Für schmutzige Deals stehe ich nicht zur Verfügung

Während seiner einjährigen Inhaftierung ist Deniz Yücel zum Symbol der deutsch-türkischen Krise geworden. In einem schriftlich geführten Interview erzählte er, auf welche Art er auf keinen Fall freikommen möchte - und was er nach der Entlassung aus dem Gefängnis als erstes machen will.

Frage: Herr Yücel, Sie sind seit mehr als elf Monaten hinter Gittern. Wie geht es Ihnen?

Antwort: (...) Ich will das Unrecht, das mir widerfährt, nicht kleinreden. Jeder Tag, der mir geraubt wird, ist kostbar. Aber ich will auch nicht so tun, als sei ich der größte Leidtragende dieser politischen Justiz.

Frage: Sie haben in Ihren Texten mehrfach deutlich gemacht, dass Sie

am schmerzlichsten Ihre Ehefrau Dilek Mayatürk-Yücel vermissen. Was

fehlt Ihnen nach Dilek am meisten im Gefängnis?

Antwort: Gerechtigkeit.

Frage: Wie verbringen Sie Ihre Zeit? Können Sie schreiben?

Antwort: Lesen, schreiben, putzen, Anwaltsgespräche vorbereiten,

Anwälte treffen... Man hat im Knast gar nicht so viel Zeit, wie ich

mir das vorgestellt hätte. Im Gefängnisladen kann ich Stifte und

Papier kaufen. Und vom vielen Schreiben habe ich schon Schwielen an

der rechten Hand. Fühlt sich aber gut an.

Frage: Der ebenfalls inhaftierte Chef der Oppositionspartei HDP,

Selahattin Demirtas, hat im Gefängnis ein Buch verfasst. Können wir

mit einem Buch von Ihnen rechnen?

Antwort: Oh ja! Es erscheint am 14. Februar in der Edition Nautilus.

Eine Sammlung aus überarbeiteten alten und ganz alten, aber, wie wir

meinen, immer noch lesenswerten Texten aus der „Welt“, der „taz“ und

der „Jungle World“, ergänzt um zwei, drei neue Beiträge von mir und

von Dilek (...) Der Titel: „Wir sind ja nicht zum Spaß hier“.

Frage: Haben Sie Angst, in Vergessenheit zu geraten? Wie wichtig ist

die Solidarität aus Deutschland für Sie?

Antwort: Solche Gedanken hatte ich anfangs schon. Darum bin ich allen

sehr dankbar, die mir diese Sorgen genommen haben; allen, die sich,

ob in Deutschland, der Türkei oder anderswo und in welcher Weise auch

immer, für mich und meine eingesperrten türkischen Kollegen

einsetzen. Meiner Zeitung, der „Welt“, dem Axel-Springer-Verlag, dem

Freundeskreis #FreeDeniz und den Kolleginnen und Kollegen aus anderen

Redaktionen, die mich nicht vergessen haben (...)

Frage: Die türkische Regierung verweist in Ihrem Fall wie auch in

Fällen anderer inhaftierter Journalisten auf die Justiz. Glauben Sie

an deren Unabhängigkeit?

Antwort: Türlich. Unabhängigste Justiz wo gibt von ganse Welt. Aber

es ist eine Lüge, dass die türkische Regierung in meinem Fall und

im Fall vieler türkischer Kollegen bloß interessierter Beobachter

sei (...) Die Regierung ist kein Zuschauer, sie ist Partei, auch

ganz offiziell.

Frage: Die türkische Regierung strebt eine Normalisierung der

Beziehungen zu Deutschland an (...) Was sagen Sie zu diesen Bemühungen?

Antwort: Ach ja, tut sie das? Oder dämmert es ihr nur, dass sie es

sich nicht leisten kann, sich mit aller Welt auf einmal zu

verkrachen? Und zu wem strebt sie bessere Beziehungen an, zur

Bundesregierung oder zum deutschen Kapital? (...)

Frage: Rechnen Sie im Zuge dieser Entspannungsbemühungen mit Ihrer

baldigen Freilassung?

Antwort: (...) Ich für meinen Teil möchte meine Freiheit weder mit Panzergeschäften von Rheinmetall oder dem Treiben irgendwelcher anderen Waffenbrüder befleckt wissen, noch mit der Auslieferung von gülenistischen Ex-Staatsanwälten oder putschistischen Ex-Offizieren (...) Kurz: Für schmutzige Deals stehe ich nicht zur Verfügung.

Frage: Was wäre das erste, was Sie im Fall Ihrer Freilassung machen

würden?

Antwort: Dilek umarmen. Nochmal Dilek umarmen. Alle anderen umarmen,

die gekommen sind, um mich abzuholen. Zigarette anzünden. Durchatmen.

Frage: Würden Sie nach einer Freilassung weiterhin als Journalist in

der Türkei arbeiten wollen, oder würden Sie lieber nach Deutschland

zurückkehren?

Antwort: Nun, ich darf nochmal auf den Titel meines Buches verweisen:

„Wir sind ja nicht zum Spaß hier“. Ich habe hier einen Job. Aber

natürlich muss ich sehen, wie diese Geschichte weitergeht. Und das

alles in Ruhe mit meiner Dilek und mit meiner Zeitung besprechen (...)