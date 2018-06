vor 16 Stunden Susanne Güsten Exklusiv Istanbul Das europäisch-türkische Verhältnis braucht eine neue Basis

Das europäisch-türkische Verhältnis braucht eine neue Basis. Die demokratischen Rückschritte sind riesig, so dass ein EU-Beitritt längst in weiter Ferne liegt, kommentiert SÜDKURIER-Korrespondentin Susanne Güsten in Istanbul.