Erlangen CSU-Revolte gegen Seehofer nun auch öffentlich: JU fordert Neuanfang

Jamaika hin oder her: Der Druck auf CSU-Chef Seehofer nimmt massiv zu. Mit der bayerischen Jungen Union stellt sich der erste große Parteiverband offen gegen ihn. Doch er wehrt sich.

Nach dem CSU-Fiasko bei der Bundestagswahl ist die parteiinterne Revolte gegen den Vorsitzenden und Ministerpräsidenten Horst Seehofer nun auch öffentlich in vollem Gang. Die bayerische Junge Union (JU) forderte am Wochenende als erste große Parteiorganisation offen den Rückzug des 68-Jährigen spätestens im kommenden Jahr. Seehofer blieb der JU-Landesversammlung in Erlangen fern, kritisierte aber via Zeitungsinterview ein „ununterbrochenes Trommelfeuer“ gegen seine Person. Der aussichtsreichste Nachfolgekandidat Markus Söder zollte der JU dagegen Respekt für deren Mut – versicherte aber auch, er wünsche sich eine gemeinsame personelle Zukunftslösung für die CSU.

„Für einen Erfolg bei der Landtagswahl im kommenden Jahr braucht es einen glaubwürdigen personellen Neuanfang“, heißt es in einem Papier, das auf der dreitägigen Versammlung des CSU-Nachwuchses mit großer Mehrheit beschlossen wurde. Und weiter: „Bei allen Verdiensten, die sich Horst Seehofer zweifellos in vielen Jahrzehnten für die CSU, Bayern und Deutschland erworben hat, muss er jetzt den Weg bahnen für einen geordneten Übergang an der Spitze der Staatsregierung.“

Seehofer ging auf die Forderung am Samstag nicht näher ein – er werde sich erst nach den Gesprächen mit CDU, FDP und Grünen über eine mögliche Jamaika-Koalition dazu äußern. In der „Bild am Sonntag“ warf er seinen Kritikern allerdings dann vor, Schaden anzurichten. „Obwohl im Parteivorstand einstimmig beschlossen wurde, dass eine Personaldiskussion während der Gespräche in Berlin nicht erfolgen soll, erlebe ich seit der Bundestagswahl ein ununterbrochenes Trommelfeuer gegen meine Person aus der eigenen Partei“, klagte er. „Das ist ohne Frage schädlich.“ Nach den Sondierungsgesprächen werde es von ihm dann aber „eine klare und deutliche Reaktion geben“.

Seehofer steht seit dem CSU-Absturz bei der Bundestagswahl auf 38,8 Prozent massiv unter Druck. Mehrere CSU-Bezirksvorstände forderten intern einen „geordneten“ personellen Übergang. Die Personalfragen sollen offiziell bis zum Parteitag Mitte Dezember geklärt werden.

Söder zollte der JU offen Respekt. Es gebe immer wieder mal Landesversammlungen, die hätten „eine Wirkung“, sagte Söder am Samstagabend bei dem JU-Treffen. „Ich weiß, sowas fällt nicht leicht, und das muss man auch in Ruhe machen. Aber ich möchte euch wirklich sagen: Ich habe großen Respekt davor, was ihr für Verantwortung zeigt, welchen Mut ihr habt, was ihr euch traut.“ Die JU zeige Rückgrat in der Partei. „Meinen Respekt davor, toll gemacht.“

In seiner Rede am Sonntag betonte Söder dann, er setze auf eine gemeinsame Lösung für die personelle Aufstellung der Partei. Es sei sein Wunsch und seine Hoffnung, „dass wir es zusammen tun“, sagte er. „Politik ist wie Fußball: Du brauchst starke Einzelspieler, aber wenn der Mannschaftsgeist nicht stimmt, wirst du nicht erfolgreich sein.“

Nun sollten erst die Jamaika-Sondierungen geführt werden, betonte er, dann aber müsse geredet werden: intern, offen und ehrlich. Da gehe es nicht um persönliche Ambitionen oder Eitelkeiten. „Es geht nur um die CSU in Bayern. Daran muss sich jeder messen lassen, und ich ganz besonders“, betonte Söder. „Die Frage ist immer nur eine entscheidende: Was ist die erfolgreichste und beste Formation für 2018?“ Man müsse die eigene Basis motivieren und die Wähler wieder inspirieren. „Es muss am Ende ein Ruck durch die CSU und durch ganz Bayern gehen.“

Seehofer hatte seinen geplanten Auftritt in Erlangen kurzfristig abgesagt, ebenso wie CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer. Seehofer entschuldigte dies am Samstag mit den Jamaika-Gesprächen in Berlin. „Wissen Sie, ich bin hier in historisch bedeutsamen Verhandlungen“, sagte er. Der JU-Vorsitzende Hans Reichhart, der am Freitagabend mit fast 97 Prozent im Amt bestätigt worden war, kritisierte Seehofers Absage dagegen deutlich: Es sei „schon ein unüblicher Vorgang, dass der Parteivorsitzende der Diskussion mit der JU-Basis ausweicht“.

CSU-Vize Manfred Weber ermahnte die CSU zu „Mannschaftsgeist“ und einem anständigen Umgang in der anstehenden Personaldebatte. „Ja, die CSU braucht über kurz oder lang Erneuerung“, sagte Weber. Aber die „Form der Auseinandersetzung“ sei genauso wichtig. Auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann rief die CSU in Erlangen zu Geschlossenheit auf. „Wir brauchen weniger Ich – das gilt für alle“, mahnte Herrmann, „sondern wir brauchen mehr Wir in unserer Partei“.

Derweil verliert die CSU einer neuen Umfrage zufolge weiter in der Gunst der Wähler: In einer Erhebung des Instituts Insa im Auftrag der „Bild“-Zeitung (Montag) kommt die CSU nur noch auf 37 Prozent.