Berlin Bundestagswahl 2017: Die Wahl einfach erklärt

Erststimme, Zweitstimme, Überhangmandate - mit welcher Stimme wählt der Wähler was? Und welche Kandidaten ziehen als Abgeordnete in den Bundestag ein? Das Wahlsystem im Überblick.

Wer wählt wen?

Die Erststimme: Ein Kreuz für einen Kandidaten

Die Zweitstimme: Ein Kreuz für eine Partei

Alle vier Jahre ist es wieder so weit - die Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland wählen einen neuen Bundestag und damit auch indirekt einen neuen Bundeskanzler. Doch wer schafft es eigentlich als Abgeordneter in den Bundestag? Und wer wählt aus den Spitzenkandidaten dann den Bundeskanzler? Wofür die Stimmen gelten und wie sie ins Ergebnis der Wahl einfließen, klärt die folgende Übersicht.Wahlberechtigt ist jeder Deutsche ab Vollendung des 18. Lebensjahres - unabhängig von seinem Wohnort. Die Wahl zwischen den Kanzlerkandidaten Angela Merkel oder Martin Schulz haben die Wähler nur indirekt. Mit den zwei Kreuzen auf dem Wahlzettel wird nicht über die beiden Kanzlerkandidaten abgestimmt. Stattdessen werden die Abgeordneten des Bundestags gewählt, die die Interessen der Wähler vertreten sollen. Insgesamt 42 Parteien treten in diesem Jahr bei der Wahl an. 21 davon in Baden-Württemberg. Die neu gewählten Abgeordneten stimmen dann über das Amt des Bundeskanzlers oder der Kanzlerin ab.Mit der Erststimme, die links auf dem Wahlzettel platziert ist, kann ein Bundestagskandidat aus dem eigenen Wahlkreis gewählt werden. In Deutschland gibt es ingesamt 299 Wahlkreise. Jede Partei darf ihre Bundestagskandidaten für die jeweiligen Wahlkreise auswählen. Es gibt aber auch parteiunabhängige Kandidaten. Hier finden Sie eine Auflistung der regionalen Kandidaten. Der Kandidat des Wahlkreises mit den meisten Stimmen - der Wahlkreissieger - zieht über ein Direktmandat in den Bundestag ein. Daher werden 299 Kandidaten, die in ihrem Wahlkreis die meisten Stimme bekommen haben, über die Erststimme als Abgeordnete festgelegt. So ist jede Region Deutschlands garantiert im Bundestag vertreten.

Auf der rechten Seite des Wahlzettels wird nicht für eine Person, sondern für eine Partei gestimmt. Die Zweitstimme entscheidet, wie stark eine Partei im Bundestag vertreten ist - also wie viele der 598 Sitze ihr zustehen. Holt eine Partei zehn Prozent der Stimmen, dann stehen ihr zehn Prozent der Sitze im Bundestag zu. Über Landeslisten haben die Parteien vorab festgelegt, welche Kandidaten sie über die Zweitstimme ins Parlament schicken wollen.



Bei der Sitzverteilung gilt: Die Direktkandidaten (Erststimme) bekommen zuerst ihre Plätze zugeteilt, dann die Kandidaten der Landesliste. Bei der Auswertung gibt es die sogenannte Fünfprozenthürde: Eine Partei muss mindestens fünf Prozent der Stimmen haben, um in den Bundestag einzuziehen. Es gibt nur eine Ausnahme: Gewinnt eine Partei drei Direktmandate, zieht sie auch mit unter fünf Prozent der Zweitstimmen in den Bundestag ein.

Was sind Überhangmandate?

Am Wahlsonntag

Der Bundestag hat grundsätzlich 598 Sitze, von denen die Hälfte über die Direktmandate und die andere Hälfte über die Zweitstimme vergeben wird. Überhangmandate entstehen, wenn eine Partei durch Direktmandate mehr Sitze im Bundestag bekommt, als ihr über die Zweitstimme zustehen würden. Diese müssen seit 2013 ausgeglichen werden - die übrigen Parteien erhalten daher Ausgleichsmandate. Dabei wird die Gesamtzahl der Sitze so lange vergrößert, bis die Überhangmandate ausgeglichen sind. Dadurch hat der Bundestag letztlich mehr als 598 Abgeordnete.Am Sonntag heißt es dann: wählen gehen. Die Wahllokale sind in ganz Deutschland von acht bis 18 Uhr geöffnet. Die Wahlbenachrichtigung, die jedem Wähler per Post zugesandt wurde, sollte in das Wahllokal mitgebracht werden. Alternativ reicht aber auch ein Personalausweis. Die Stimmzettel werden dann anonym in der Kabine ausgefüllt. Dabei gilt: Der Wähler kann sein Kreuz für den genannten Kandidaten einer beliebigen Partei setzen. Der Kandidat muss nicht Mitglied der Partei sein, die der Wähler mit seiner Zweitstimme wählt. Ungültig werden Wahlzettel, wenn im Feld der Erst- oder Zweitstimme zwei Kreuzchen gemacht wurden.Wenn die Stimmen ausgezählt sind und das endgültige Wahlergebnis feststeht, beginnen die Parteien mit ihren Verhandlungen. Innerhalb dieser Verhandlungen wir diskutiert, zu welchen Koalitionen sie sich zusammenschließen wollen. Dann wählt der Bundestag den Bundeskanzler, der mehr als die Hälfte der Stimmen für sich gewinnen muss. Spätestens 30 Tage nach der Wahl kommt das Parlament zum ersten Mal zusammen, egal ob die Parteien schon eine Koalition bilden konnten oder nicht.