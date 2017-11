Region "Bittere Enttäuschung": Das sagen die Abgeordneten aus der Region zum Jamaika-Aus

Enttäuschung, Bedauern und Fassungslosigkeit: Das sind die Meinungen und Stimmen der Abgeordneten aus der Region zum zum Scheitern der Jamaika-Sondierungen.

Andreas Jung, CDU, Konstanz: „Die aktuelle Entwicklung und dann das Scheitern der Gespräche bedauere ich sehr. Mir war von Vorneherein klar, dass es schwierig wird. Ich war dennoch zuversichtlich, dass die Jamaika-Koalition zustande kommt. Eine Neuwahl wäre der letzte Ausweg – die ultima ratio.“

Thorsten Frei, CDU, Schwarzwald-Baar: „Bis heute Nacht war ich optimistisch, dass wir es schaffen und später eine Koalition bilden können. Ich will aber vermeiden, dass wir einseitig Schuld zuweisen. Eines scheint mir klar zu sein: Die Unterschiedlichkeit der Positionen von FDP und Grünen hat entscheidend dazu beigetragen.“

Felix Schreiner, CDU, Waldshut: „ Ich bin sehr enttäuscht. Der Wähler erwartet zu Recht eine stabile Regierung für Deutschland. Während wir uns als CDU der Verantwortung für unser Land stellen, macht sich die FDP vom Acker und die SPD spricht nicht einmal über eine Regierungsbeteiligung. Mit staatspolitischer Verantwortung hat dies nichts zu tun.“

Thomas Bareiß, CDU, Zollernalb-Sigmaringen: „Ich bin zutiefst enttäuscht. Die FDP zeigte, dass sie mit der Verantwortung nicht umgehen kann. Dabei wäre ein Durchbruch möglich gewesen. Ich akzeptiere auch nicht, dass die SPD ihrer Verantwortung nicht gerecht wird.“

Lothar Riebsamen , CDU, Bodenseekreis: „Ich bin fassungslos über das Scheitern der Sondierungsgespräche. Es schadet unserem Land und ist eine Zumutung für die Wähler.

Meines Erachtens ist das Scheitern nur auf parteipolitische Strategien der FDP und den Grünen zurückzuführen.“

Volker Kauder, CDU, Tuttlingen: „Es ist sehr bedauerlich, dass die Berliner Sondierungsgespräche zur Bildung einer Jamaika-Koalition nicht erfolgreich waren. Wir hatten bereits in allen wesentlichen Punkten Einigkeit erzielt oder standen kurz davor. Jeder der vier Partner hätte sich in diesem Bündnis gut wiederfinden können – die Grünen, aber auch die FDP.“

Rita Schwarzelühr-Sutter, SPD, Waldshut: „Es war von Anfang an klar, dass die Jamaika-Sondierungen nicht leicht werden würden. Dass die Gespräche nach so langer Verhandlungszeit dennoch scheitern, ist ein Armutszeugnis für die beteiligten Parteien. Die Verhandlungspartner haben das gesamte Land in eine schwierige Situation gebracht.“

Marcel Klinge, FDP, Schwarzwald-Baar: „Der Jamaika-Konstellation hat von Anfang an eine leitende Idee gefehlt. Wir haben uns fünf Wochen lang viel zu intensiv mit Klein-Klein-Themen beschäftigt. Hier hätte die Bundeskanzlerin von ihrer passiven Haltung abrücken müssen.“

Alice Weidel, AfD, Überlingen: „Angela Merkel ist zusammen mit den Jamaika-Sondierungen grandios gescheitert. Die Politik der AfD hat darüber hinaus dafür gesorgt, schwarz-grün auf Bundesebene zu verhindern. Das ist gut für Deutschland.“

Agniezka Brugger, Grüne, Ravensburg: „Es ist bitter, dass die FDP am Ende nicht bereit war, in Berlin eine gute Grundlage für eine gemeinsame Bundesregierung zu legen. Wahrscheinlich wäre sogar das Unmögliche gelungen und CSU und Grüne hätten sich beim Familiennachzug geeinigt. Die FDP hat das mit ihrer herzlosen und rechtsgerichteten Verweigerungshaltung übel torpediert.“

Aufgewühlte Stimmung im Land

Dass die FDP die Jamaika-Verhandlungen beendet hatte, sorgte auch in der Landespolitik für eine aufgewühlte Stimmung. Schließlich nahmen gleich mehrere führende Politiker aus dem Südwesten an den Sondierungsgesprächen in Berlin teil.

Einer davon war Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). „Wir wollten diese Koalition wirklich und alle Sondierer meiner Partei haben sehr hart dafür gearbeitet. Ich bin weiterhin der Meinung, dass wir eine Bundesregierung hätten bilden können, wenn der Wille bei allen wirklich vorhanden gewesen wäre. Ich bin fassungslos, dass die FDP die Sondierungen abgebrochen hat“, sagte er. Deutschland drohe „mit einer kommissarischen Regierung über viele Monate in eine schwierige Lage zu geraten“. Zudem müsse dafür gesorgt werden, dass jetzt rechte Kräfte nicht gestärkt würden.

Ebenfalls am Verhandlungstisch in Berlin saß Innenminister Thomas Strobl (CDU). Er hält es für einen Fehler, dass die FDP ausgestiegen ist. „Wir hätten auch in der besonderen Jamaika-Konstellation viel für das Land erreichen können – gerade auch in den schwierigen Bereichen Klimaschutz, Migration und Innere Sicherheit. Natürlich gab es dabei auch ruckelige Phasen, aber am Sonntag waren wir im Grunde genommen sehr positiv unterwegs“, sagte er. Die FDP habe jedoch leider entschieden auszusteigen. „Das respektieren wir, auch wenn wir es freilich für falsch halten. Wo kein Wille, ist auch kein Weg.“

Die Grünen-Landtagsabgeordnete Nese Erikli kritisierte: „Ich halte es für verantwortungslos, dass die FDP nach über vier Wochen intensiver und schwieriger Sondierungen nun erklärt hat, die Verhandlungen abzubrechen.“ Dagegen verteidigte FDP-Landtagsfraktionsvorsitzender Hans-Ulrich Rülke die Entscheidung seiner Partei: „Die Sondierungsgespräche scheiterten an den eigenen inhaltlichen Widersprüchen der Verhandlungspartner.“

SPD-Landeschefin Leni Breymaier stellte sich hinter den Parteikurs der SPD, in die Opposition zu gehen: „Was die SPD betrifft, so bleiben wir dabei: Wir stehen für die große Koalition nicht zur Verfügung. Sie ist abgewählt. Der scheidende AfD-Fraktionschef im Landtag, Jörg Meuthen, sprach von einer „hocherfreulichen Botschaft“.