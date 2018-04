Hannover Bewusst handeln statt löschen - Facebook-Profil abschotten

Der Datenskandal bei Facebook hat viele Nutzer aufgeschreckt. Doch statt mit Aktionismus sollten sie eher mit Bedacht reagieren und ihr Profil absichern. Dazu bietet das Netzwerk einige Möglichkeiten - die jedoch längst nicht jeder Nutzer kennt.

Soll ich angesichts des Facebook-Datenskandals mein Konto lieber löschen? Diese Frage stellen sich aktuell viele Nutzer des Netzwerks. Wer sich entscheidet, weiter auf Facebook zu setzen, sollte dies aber bewusst tun, rät Joerg Heidrich, Justiziar der Computerzeitschrift „c't“. Und dazu nutzt man am besten alle Möglichkeiten zur Abschottung des eigenen Profils, die Facebook anbietet.

Dazu gehört, die Sichtbarkeit des eigenen Profils so zu beschränken, dass nur Freunde die Informationen sehen können - auch der Zugriff durch Suchmaschinen kann eingeschränkt werden. Beiträge verfasst man besser nicht öffentlich, sondern nur für Freunde sichtbar. Die Einstellung dazu findet sich neben dem blauen „Posten“-Schalter. So schützt man sich auch davor, dass die eigenen Daten über die Facebook-Suchfunktion automatisiert ausgelesen und gespeichert werden.

Grundsätzlich empfehle sich in den Privatsphäre-Einstellungen immer die Option, die am wenigstens Zugriff von außen zulässt. Die Einstellungen hierfür öffnen sich nach einem Klick auf das kleine Dreieck oben rechts in der Facebook-Menüleiste und dann auf „Einstellungen“ und „Privatsphäre“ sowie „Chronik und Markierungen“. Nutzer der Smartphone-App erledigen das im Seitenmenü. „Damit ist man zwar nicht raus aus dem System, zumindest aber etwas sicherer“, erklärt Heidrich.

Auch die Liste von Apps und Spielchen sollten Nutzer ausmisten. Diese Programme können unter Umständen viele Informationen aus dem Profil auslesen. Das geht mit einem Besuch in den Einstellungen und dort unter „Apps“. Wer keine Facebook-Apps und -Spiele benutzt, kann ohne Bedenken die komplette App-Plattform deaktivieren.

Nachdenken gilt auch beim Einstellen von Beiträgen in das Netzwerk. „Man sollte sich bewusst machen, was man macht“, sagt Heidrich. Im Endeffekt vertraut man auf unbestimmte Zeit einem amerikanischen Unternehmen detaillierte Informationen über persönliche Verhältnisse, politische Ansichten, Krankheiten und mehr an. Was damit geschieht, ist weitgehend unklar. „Im wahrscheinlichsten Fall werden die Daten genutzt, um damit Werbung zu schalten“, sagt Heidrich. „Im schlimmsten Fall, um mich zu beeinflussen.“

Das Facebook-Konto zu löschen, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber lösen lässt sich das Problem mit der Datensammlung durch Facebook und andere dadurch nicht, gibt Heidrich zu bedenken. Zwar wird Facebook die Profildaten mit großer Wahrscheinlichkeit löschen. Aber wer - auf welchem Weg auch immer - Daten aus dem Profil gespeichert hat, bleibt weiter unklar. „Solche Daten fangen Sie nicht mehr ein.“ Noch ein möglicher Nachteil des Löschens: Ohne Facebookkonto lässt sich auch der Facebook Messenger nicht mehr nutzen.