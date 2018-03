Berlin Berlin, London, Paris und Washington fordern von Russland Erklärung zu Skripal

In einer gemeinsamen Erklärung haben Deutschland, Großbritannien, Frankreich und die USA die russische Regierung aufgefordert, zu dem Giftanschlag auf den früheren Doppelagenten Sergej Skripal Stellung zu nehmen.

Russland trage mit „hoher Wahrscheinlichkeit die Verantwortung“ für den Fall, heißt es in der am Donnerstag veröffentlichten Erklärung, in der nun auch die Bundesregierung die britische Einschätzung teilt. Die vier Staaten verurteilen den Anschlag scharf.

Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die USA rufen in gemeinsamer Erklärung Russland auf, zu allen Fragen Stellung zu nehmen, die mit dem Anschlag in #Salisbury verbunden sind. pic.twitter.com/sqHxV1k3F5 — Steffen Seibert (@RegSprecher) 15. März 2018

Nach dem Giftanschlag hat auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg eine deutliche Warnung an Russland gerichtet. Der Angriff sei „inakzeptabel“ und „vor dem Hintergrund eines rücksichtslosen Musters russischen Verhaltens“ erfolgt, sagte Stoltenberg am Donnerstag in Brüssel. Die Nato sende deshalb „die klare Botschaft“ an Moskau, dass sie zur Verteidigung aller ihrer Mitglieder bereit sei. Eine Anfrage Großbritanniens nach Nato-Beistand gemäß Artikel 5 Nordatlantikvertrag gab es demnach aber nicht. Russland verwische auf vielerlei Art „die Grenze zwischen Frieden, Krise und Krieg“, sagte der Nato-Generalsekretär. Dies sei „destabilisierend und gefährlich“.

Er nannte dabei die Annexion der Krim und die Unterstützung von Separatisten in der Ostukraine, politische „Einmischung“ im Mitgliedsland Montenegro oder „Versuche, demokratische Wahlen oder Institutionen zu untergraben“. Hinzu komme eine massive Aufrüstung Moskaus „vom Norden bis zum Nahen Osten“. „Das ist der erste offensive Einsatz eines Nervengifts auf dem Territorium des Bündnisses seit der Nato-Gründung“, sagte Stoltenberg zu dem Giftanschlag in Salisbury. Großbritannien macht Russland dafür verantwortlich. Das Bündnis sehe keinen Grund, an den britischen Erkenntnissen zu zweifeln, sagte Stoltenberg. Er sicherte London erneut die Solidarität der Nato zu. „Großbritannien ist nicht alleine.“ Mit Blick auf Berichte, Großbritannien könne als Vergeltung eine Cyber-Attacke gegen Russland führen, sagte Stoltenberg, er gehe davon aus, dass London „verhältnismäßig“ reagieren werde.

Die Nato werde ihrerseits ihre Doppelstrategie gegenüber Russland aus Abschreckung und Dialogangeboten fortsetzen. Denn die Nato wolle „keinen neuen Kalten Krieg“ oder einen Rüstungswettlauf mit Moskau. Stoltenberg kündigte an, er werde am Montag in Brüssel den britischen Außenminister Boris Johnson treffen, um über die Lage zu beraten. Die EU hat bereits angekündigt, dass der Giftangriff auch beim EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs Ende kommender Woche auf der Tagesordnung stehen wird.