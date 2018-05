Münster Begegnungen in Westfalen: Die Gesichter hinter dem Deutschen Katholikentag in Münster

Begegnungen in Westfalen: Die Gesichter hinter dem Deutschen Katholikentag in Münster

Die Welt ist klein in Münster. Immer wieder trifft man auf besondere Gesichter, die mit dem 101. Katholikentag in der westfälischen Großstadt zu tun haben. Was treibt sie an? Welche Ziele verfolgen sie auf dem großen Christentreffen? Wir sind für Sie vor Ort und stellen einige der Protagonisten vor.

Einer, der aus der Masse hervorsticht ist Klaus Käfer: Er war Maurer, Lkw-Fahrer und Kaufmann. Vor einigen Jahren entschied sich der Mann aus Hüfingen für das Priesteramt. Er zählt zu den ersten, die in der Erzdiözese ohne Abitur zum Seelsorger geweiht werden. Käfer lächelt einem auf vielen Plakaten entgegen, die rund um den Katholikentag aufgehängt werden. Am Sonntag wird er endgültig zum Priester geweiht – in Freiburg.

Dann treffen wir in Münster Franziska Eckmann und Jan Elbers: Die beiden Münsterländer zählen zu den tausenden freiwilliger Helfer, ohne die kein Katholikentag zustande käme. Sie ordnen, erklären, füllen Wasserflaschen. Beide sind übrigens Ministranten und das Dienen für die gute Sache also gewöhnt.

Früher arbeitete der gebürtige Südbadener Thomas Arzner bei dieser Zeitung, dem SÜDKURIER. Dann wechselte er in die Ferne und zählt in diesen Tagen zu den wichtigsten Menschen hinter den Kulissen des Katholikentages. Das Programm hier dauert vier Tage – zwei Jahre hat er es als Pressesprecher, Quartiermacher und Kümmerer alles vorbereitet.

Rüdiger Sawacki gibt alles: Der junge Mann studiert eigentlich Jura an der Münsteraner Universität – oder er tritt kräftig in die Pedale, um vor allem Gäste in seiner Rikscha zu befördern. Die Rikschafirma ist erst einige Wochen alt, die Einheimischen schauen noch immer verwundert den grün-weißen Geräten her, die das Start-Up-unternehmen in China kaufte, um den Verkehr hier aufzumischen. "Leezen Heroes" heißt die Firma, für die Rüdiger arbeitet. "Leezen" ist der hiesige Dialekt und heißt so viel wie "Fahrrad".

Der Missionar mit dem Bart: Er will seinen Namen nicht sagen, denn ihm geht es nur um die Sache, wie er sagt. Seine Sache ist der Gottesnamen, der falsch ausgesprochen wird, wie er meint. Richtig sei "Yahuah". Für seine Botschaft steht der Weißbärtige mit wallendem Gewand und heiligem Dreieck auf einem Platz. Viel bestaunt, wenig gefragt. Dabei schütten gerade Leute wie er das nötige Salz in die Suppe. Manches Mal auch eine Prise zuviel.

Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un ist nicht wirklich Gast auf dem Katholikentag, doch ziert er ein großes Plakat, vor dem die Pressekonferenzen stattfinden. Darauf sieht man Kim, wie er gerade einen Raketentest seines Landes beobachtet. Passt das zum Motto "Suchet Frieden"? Die Auswahl des Bildes war mutig – es wurde ausgesucht, bevor Kim versprach, die Atomwaffen seines Landes zu vernichten und auf Südkorea zuzugehen.