London Außerordentliche Sitzung von OPCW-Experten zu Giftanschlag auf Ex-Agent Skripal

Außerordentliche Sitzung von OPCW-Experten zu Giftanschlag auf Ex-Agent Skripal

Experten der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) beschäftigen sich am Mittwoch (10 Uhr) in einer außerordentlichen Sitzung mit dem Giftanschlag auf den früheren russischen Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien.