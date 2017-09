vor 1 Stunde AFP Berlin Auf Raserei und illegale Autorennen stehen künftig härtere Strafen

Teilnehmern von illegalen Autorennen drohen künftig empfindliche Strafen. Nach einer Reihe von Todesfällen bei solchen Veranstaltungen billigte der Bundesrat am Freitag ein vom Bundestag im Juni beschlossenes Gesetz, mit dem diese künftig nicht mehr als Ordnungswidrigkeit, sondern als Straftat gewertet werden.