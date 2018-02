Berlin Auf 120 Seiten Mängel: Wehrbeauftragter kritisiert Zustand der Bundeswehr

Eigentlich sollte bei der Bundeswehr alles besser werden. Aber die Truppe bleibt ein Sanierungsfall, klagt der Wehrbeauftragte. Sein Bericht ist eine Abrechnung mit der Verteidigungsministerin.

Als der Sozialdemokrat Hans-Peter Bartels im Frühjahr 2015 zum neuen Wehrbeauftragten des Bundestags gewählt wurde, führte ihn sein erster Truppenbesuch zum deutschen Gefechtsstand für die schnelle Nato-Speerspitze. Damals, so erzählt er bei der Vorlage seines mittlerweile dritten Jahresberichts, sei ihm eine Liste von 15 000 einzelnen Dingen präsentiert worden, „die aus anderen Teilen der Bundeswehr ausgeliehen werden mussten, damit wenigstens 1000 deutsche Panzergrenadiere der Nato gefechtsbereit zur Verfügung standen“.

„Jetzt haben wir 2018 – und am System des Hin- und Herleihens hat sich nichts geändert“, moniert Bartels. Sein 120-seitiger, eng bedruckter Bericht ist ein einziger Mängelbericht. Von vielem gebe es viel zu wenig, dies hemme die „Alltagsbewältigung“ und mache es immer schwerer, die steigenden Anforderungen zu erfüllen. Die Lücken beim Personal wie beim Material seien in allen Bereichen der Bundeswehr gewaltig, so seien derzeit 21 000 Dienstposten von Unteroffizieren und Offizieren nicht besetzt. „Weil so viel Personal fehlt – Führungspersonal, Ausbilder, Spezialisten -, bleibt der Dienst, der zu tun ist, an den Soldatinnen und Soldaten hängen, die da sind.“ Das führe zu „Überlast und Frustration“.

Weitere Informationen Hier finden Sie den Bericht des Wehrbeauftragten zum Nachlesen

Gleichzeitig wurde laut Bartels die materielle Einsatzbereitschaft der Truppe in den vergangenen Jahren „nicht besser, sondern tendenziell noch schlechter“. Und das, obwohl Verteidigungsministerin von der Leyen eine „Trendwende“ versprochen und deutlich mehr Geld zur Verfügung habe. 2017 habe das Verteidigungsministerium sogar zehn Prozent der vom Bundestag bewilligten Mittel für Rüstungsbeschaffungen, 600 Millionen Euro, nicht ausgegeben. So seien Deutschlands Lufttransportfähigkeiten mittlerweile so schwach, dass Soldaten, die von ihren Auslandseinsätzen zurückkehren, oft tagelang auf ihren Heimflug warten müssten, weil zeitweise von den 14 Transportflugzeugen vom Typ A 400 M „kein einziges“ flog. Seit dem Jahresende sind alle sechs deutschen U-Boote außer Betrieb. Auch die Versorgung mit Schutzwesten, Nachtsichtbrillen oder Funkgeräten ist ungenügend.

Das Verteidigungsministerium räumt die Probleme ein, verweist aber auf den jahrelangen Sparkurs und den Rückstau bei den Investitionen.