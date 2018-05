Politik Asylaffäre: Warum zögert Seehofer?

Wenn die Vorwürfe stimmen, laufen die Dinge beim Bamf seit Jahren schief. Vertrauen kann so nicht entstehen.

Dieser Fall scheint wie bestellt für alle, die der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung grundsätzlich misstrauen: Was im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) geschehen ist, bestärkt viele Bürger im Gefühl, der Staat habe in Sachen Asyl die Kontrolle verloren. Umso wichtiger wäre jetzt zügige, rückhaltlose Aufklärung. Doch die Behörde mauert, Bundesinnenminister Seehofer wirkt zögerlich, die Fraktionen im Bundestag verlegen sich auf taktische Spielchen um die Frage nach einem Untersuchungsausschuss.

Vertrauen kann so nicht entstehen. Wenn die Vorwürfe stimmen, laufen die Dinge seit Jahren schief – in Bremen und darüber hinaus. Mit dem Fehlverhalten einzelner Amtsleiter lässt sich das nicht mehr erklären: Hier stimmt etwas an der gesamten Vergabepraxis nicht. Die Fehler der Vergangenheit muss sich der neue Innenminister nicht vorwerfen lassen. Die Versäumnisse der Gegenwart hingegen schon. Seehofer wäre nicht der erste, der als Macher antrat und als Sesselkleber gehen musste.