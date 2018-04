Berlin Angriffe in Syrien: Die Reaktionen der deutschen Politik

Die deutsche Politik hat auf die Angriffe der USA, Frankreichs und Großbritanniens auf Ziele in Syrien reagiert. Während die Union die Militärschläge rechtfertigte, sprachen sich SPD, Grüne und die Linke für diplomatische Lösungen aus.

Als Reaktion auf die angeblich vom syrischen Regime durchgeführte Giftgas-Attacke haben die USA, Frankreich und Großbritannien in der Nacht auf Samstag mehrere Ziele in Syrien attackiert. Aus der deutschen Politik bekamen sie dafür sowohl Unterstützung als auch Widerspruch.

Angela Merkel

Die Bundesregierung hat sich hinter die Militärschläge gestellt. „Der Militäreinsatz war erforderlich und angemessen, um die Wirksamkeit der internationalen Ächtung des Chemiewaffeneinsatzes zu wahren und das syrische Regime vor weiteren Verstößen zu warnen“, erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Samstag in Berlin. „Wir unterstützen es, dass unsere amerikanischen, britischen und französischen Verbündeten als ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrats in dieser Weise Verantwortung übernommen haben.“

Heiko Maas

Außenminister Heiko Maas hat die Angriffe auch mit der schwierigen Situation im UN-Sicherheitsrat gerechtfertigt. „Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ist in der Syrienfrage, auch im Hinblick auf die Frage von Chemiewaffeneinsätzen, durch das Agieren Russlands schon seit Monaten blockiert und war auch im vorliegenden Fall nicht in der Lage, seine Aufgaben zu erfüllen“, sagte der SPD-Politiker am Samstag laut einer Mitteilung des Auswärtigen Amtes in Berlin. Moskau hatte als Verbündeter Syriens zuletzt mehrmals Resolutionen zum Syrien-Konflikt im UN-Sicherheitsrat blockiert.

CDU/CSU

Der außenpolitische Experte der Unionsfraktion im Bundestag, Jürgen Hardt, hält den Angriff für gerechtfertigt. „Die Indizien sind erdrückend, dass der syrische Diktator Assad im Kampf gegen die Opposition chemische Waffen einsetzt“, teilte Hardt am Samstag mit. „Es ist richtig, diesen schweren und fortgesetzten Verstoß gegen die Menschlichkeit und gegen internationales Recht nicht ungesühnt zu lassen.“ Der Militärschlag sei offensichtlich gegen die Fähigkeit Assads gerichtet, die völkerrechtswidrigen Chemiewaffen weiter einzusetzen. „Er diente somit dem Schutz der Menschen in Syrien. Daher findet er die Unterstützung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.“

SPD

Die designierte SPD-Chefin Andrea Nahles hat eine diplomatische Lösung mit Russland gefordert. „Dieses Sterben und Morden in Syrien wird nur beendet durch eine diplomatische Lösung mit Russland“, sagte Nahles am Samstag bei einem SPD-Landesparteitag im niedersächsischen Bad Fallingbostel auch an die Adresse von Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

Grüne

Die Grünen forderten ein gemeinsames Vorgehen der EU-Staaten. „Die EU-Außenkommissarin muss jetzt alle EU-Staats- und Regierungschefs einladen, um eine klare Strategie zu verabreden“, sagte Parteichefin Annalena Baerbock am Samstag in Berlin. Wenn Federica Mogherini das nicht tue, müsse Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die Initiative ergreifen. „Die Europäer müssen eine Dringlichkeitssitzung der Generalvollversammlung der Vereinten Nationen initiieren“, forderte Baerbock.

Die Linke

Die Linke wirft den USA, Frankreich und Großbritannien einen Bruch des internationalen Völkerrechts vor. „Völkerrechtsbruch regiert die Welt. Die, die anderen Völkerrechtsbruch vorwerfen, brechen das Völkerrecht“, twitterte Bundestagsfraktionschef Dietmar Bartsch am Samstag. Die Bundesregierung mache sich mitschuldig durch Unterlassung. „Solange Bomben und nicht Diplomaten sprechen, steuert die Welt auf eine ungeheuere Konfrontation zu.“

FDP

FDP-Chef Christian Lindner hat Initiativen der Bundesregierung gefordert, um den Dialog mit Russland und der Türkei nicht abreißen zu lassen. Deutschland sei gut beraten, auf diplomatische Möglichkeiten zu setzen, sagte Lindner am Samstag am Rande eines Parteitags der nordrhein-westfälischen FDP in Siegen. „Der Einsatz von Giftgas in Syrien ist ein Zivilisationsbruch, auf den die internationale Gemeinschaft reagieren muss. Mir graut es aber vor diesem Pulverfass Syrien, das ja längst nicht mehr nur ein Bürgerkrieg ist, sondern Schauplatz internationaler Konfliktlinien.“

AfD

AfD-Parteichef Alexander Gauland bewertete die Angriffe als „voreilig“, zumal es „weiterhin keine handfesten Beweise für einen Giftgasangriff auf Duma“ gebe. „Erst wenn feststeht, dass es sich um ein Giftgas handelte und Assad verantwortlich ist, hätte man über einen solchen Vergeltungsschlag nachdenken können.“