Politik Andreas Jung über den Asyl-Streit in der Union: "Entscheidende Frage für die Kanzlerschaft"

Herr Jung, Sie waren als Vorsitzender der CDU-Landesgruppe Baden-Württemberg im Bundestag an der Fraktionssitzung beteiligt. Wie gefährlich ist der Asylstreit für die Union?

Die Abgeordneten von CDU und CSU haben gestern nicht als Fraktion getagt, sondern getrennt und dabei unterschiedliche Positionen bezogen. Das ist eine sehr ernste Situation.

Birgt der Asylstreit innerhalb der Unionsfraktion das Potenzial, die große Koalition zu sprengen?

Es ist unabsehbar, was für Konsequenzen der Streit haben kann. Ich setze darauf, dass es gelingt, eine Einigung zu finden zwischen CDU und CSU. Der Streit schadet beiden. Das hat man bei der Bundeswahl gesehen: Nach Monaten des Streits haben beide verloren. Deshalb müssen wir jetzt einen gemeinsamen Weg finden.

Wie groß ist der Rückhalt der Kanzlerin in der Union überhaupt noch?

Die Kanzlerin hat starken Rückhalt von den CDU-Abgeordneten bekommen. Es ist klar, dass wir hinter ihr stehen. Das gilt sowohl für ihre Person als auch für ihren Vorschlag. Wir haben eine Situation, in der Merkel auf internationaler Ebene gefordert ist: zum einen durch den Handelsstreit mit den USA, zum anderen in Europa. Die EU steht kurz vor einem Gipfel, bei dem es um Migration gehen wird – aber auch um die Stärkung der Eurozone und um die EU-Reformen. Da muss die Kanzlerin voll handlungsfähig sein und mit Autorität auftreten können.

Wie kommt die Kanzlerin aus diesem Dilemma heraus?

Angela Merkel will in den zwei Wochen bis zum EU-Gipfel verhandeln: Mit allen Partnern für eine europäische Asylpolitik. Aber auch bilateral, etwa mit Italien und Griechenland. Eine Abstimmung mit ihnen ist wichtig. Sie wären besonders betroffen, wenn es nach Zurückweisung an unseren Grenzen zu einem „Dominoeffekt“ käme. Im Lichte dieser Ergebnisse soll dann über nationale Maßnahmen beraten werden.

Was bedeutet der Streit für Merkels Kanzlerschaft?

Die Flüchtlingspolitik ist zu einer entscheidenden Frage ihrer Kanzlerschaft geworden. Die Frage der Zurückweisung führt zum Kern: Merkel ist überzeugt, dass ein rein nationaler Ansatz zu kurz greift und eine echte Lösung nur im europäischen Kontext gelingen kann. Wenn jeder nur zurückweist, ohne gemeinsamen Plan, haben wir wieder die Situation wie zu Anfang der Flüchtlingskrise: Die Mittelmeeranrainer würden sich zu Recht alleingelassen fühlen. Die Folgen für Europa wären unabsehbar.

Was denken Sie über Horst Seehofers Vorstoß, bereits in anderen EU-Staaten registrierte Flüchtlinge zurückzuweisen?

Wer woanders schon registriert ist, wird zurückgewiesen, etwa 30 Prozent, die anderen nicht – das ist der Vorschlag. Die Folgen müssen genau geprüft werden: Soll wirklich derjenige besser behandelt werden, der mit Schleppern die Registrierung an Europas Außengrenze umgeht als derjenige, der dort einen Antrag gestellt hat?

Ende Juni steht der nächste EU-Gipfel an. Glauben Sie an eine europäische Lösung in der Asylpolitik?

Man muss alles dafür tun, eine europäische Lösung zu erreichen. Wir sind schon wichtige Schritte vorangekommen, insbesondere bei der Sicherung der Außengrenzen. Deutschland und Frankreich unterstützen den Gedanken einer europäischen Asylbehörde. Gemeinsam soll festgelegt werden, welches sichere Herkunftsstaaten sind, und es soll einen Marshallplan für Afrika geben. Schwierig bleibt die Frage der internen Verteilung von Flüchtlingen. Wir müssen versuchen, bis zum EU-Gipfel so weit wie möglich zu kommen. Der Druck, eine Lösung zu finden, ist enorm.