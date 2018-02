vor 10 Stunden AFP Beirut Aktivisten: Neue Luftangriffe auf syrisches Ost-Ghuta trotz UN-Resolution

Trotz der am Samstag verabschiedeten UN-Resolution für eine unverzügliche Waffenruhe in Syrien haben die Regierungstruppen nach Angaben von Aktivisten die Rebellenhochburg Ost-Ghuta am Sonntag erneut bombardiert.