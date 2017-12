Hannover AfD-Parteitag hat begonnen - Mehrere Verletzte bei Protesten

Unter dem Schutz von mehreren Hundertschaften der Polizei hat am Samstag in Hannover der Bundesparteitag der AfD begonnen. Wichtigster Tagesordnungspunkt ist die Neuwahl des Parteivorstandes, der aktuell von Jörg Meuthen geführt wird.

Der Vorsitzende des Berliner Landesverbandes, Georg Pazderski bekräftigte kurz vor Beginn der Veranstaltung seine Absicht, für einen der beiden Spitzenposten zu kandidieren.



Meuthen leitet die Partei seit dem Austritt von Frauke Petry alleine. Der Europaparlamentarier unterhält gute Beziehungen zum rechtsnationalen Flügel um den Thüringer Rechtsaußen Björn Höcke. Pazderski sind die Ideen von Höcke zu radikal. Er hatte im Bundesvorstand Anfang des Jahres für einen Antrag gestimmt, Höcke wegen einer umstrittenen Rede in Dresden aus der Partei auszuschließen. In dieser Rede hatte Höcke erklärt, die Deutschen bräuchten im Umgang mit der eigenen Geschichte eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“.



Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei

Vor Beginn des AfD-Parteitags in Hannover ist es am Samstagmorgen zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen. Dabei wurde nach Angaben der Polizei ein Wasserwerfer eingesetzt. Es gab mehrere Verletzte.

Zuvor hätten die Demonstranten trotz mehrfacher Aufforderung eine Zufahrtsstraße zu dem Kongresszentrum nicht geräumt, sagte ein Polizeisprecher. Zudem habe es seit 07.00 Uhr morgens wiederholt Störaktionen und auch Angriffe auf Polizisten gegeben. In zwei Fällen hätten Demonstranten versucht, Autos an der Zufahrt zu dem Ort des Parteitages zu hindern, sagte der Sprecher weiter. Dies habe die Polizei aber unterbinden können. Der für 10.00 Uhr geplante Auftakt des Parteitags verzögerte sich.

Im Mittelpunkt des zweitägigen Parteitags steht die Neuwahl der Führung

Der Parteitag ist der erste seit dem Einzug der AfD in den Bundestag. Auf der Tagesordnung des zweitägigen Kongresses in Hannover steht unter anderem die Wahl einer neuen Parteispitze. Gegen den Parteitag sind mehrere Demonstrationen angemeldet, zu denen einige tausend Teilnehmer erwartet werden. Neben breitem Protest aus dem bürgerlichen Lager waren im Vorfeld auch Versuche linksgerichteter Gruppen erwartet worden, den Parteitag zu blockieren.

Zum Auftakt des AfD-Bundesparteitags in Hannover hat Parteichef Jörg Meuthen die Delegierten zu einer „patriotischen Politik für Deutschland“ aufgerufen. „Wir sind die einzigen in diesem Land, die das tun“, sagte Meuthen am Samstag.

Meuthen warf Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in seiner Eröffnungsrede „politisches Zentralversagen“ vor. Nach dem Einzug der AfD in den Bundestag als drittstärkste Kraft gehe es der Partei jetzt „nicht um die Futtertöpfe, sondern um unser Land“. Die Neuwahl des Vorstandes solle „ohne Kampfgeschrei“ ablaufen, mahnte Meuthen die rund 600 Delegierten.

Seit 2015 sei die AfD erwachsener und klüger geworden. Damals wurde der damalige Parteichef Bernd Lucke gestürzt; er verließ wenig später die AfD.