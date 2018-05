Politik A steht für Angst: Eine Studie zeigt, wie sich die AfD-Anhänger fundamental von den Wählern und Sympathisanten anderer Parteien unterscheiden

In den Anfängen der AfD stand das "A" im Parteinamen für Alternative. Eine aktuelle Studie zeigt: Inzwischen könnte es auch für Angst stehen. Denn Angst prägt viele AfD-Mitglieder und Wähler.

Das „A“ im Parteinamen ist ihr Markenzeichen. Keine andere Partei hat es. Als Bundeskanzlerin Angela Merkel die Euro-Rettungspolitik als „alternativlos“ erklärte, setzten der Hamburger Wirtschaftsprofessor Bernd Lucke und andere Euro-Kritiker dagegen und gründeten 2013 die AfD. Ihr „A“ stand damals nicht nur für die Alternative, sondern auch für den Austritt Deutschlands aus dem Euro.

Mittlereile aber hat das „A“ eine andere Bedeutung. Nach einer aktuellen Studie der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung, die der neue Stiftungspräsident, der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert, in Berlin vorstellte, steht das „A“ nunmehr für Angst.

Während die überwiegende Mehrheit der Deutschen optimistisch in die Zukunft blickt, haben die Mitglieder, Anhänger und Wähler der AfD Angst vor dem, was kommen könnte. „Wenn das so weitergeht, sehe ich schwarz für Deutschland“ – diesem Satz stimmen nur 33 Prozent der Bundesbürger zu, aber 83 Prozent der AfD-Anhänger.

Wie es bei anderen Parteien aussieht

Daneben gibt es nur noch bei den Anhängern der Linkspartei mit 53 Prozent eine Mehrheit, die annähernd pessimistisch in die Zukunft blickt. Dagegen sind die Anhänger von CDU und CSU die Optimisten in Person: Nur 14 Prozent sehen für die Zukunft schwarz.

Bei der FDP sind es 15 Prozent, der SPD 17 Prozent und den Grünen 22 Prozent. Umgekehrt sind 85 Prozent der Unionsanhänger und 84 der Liberalen davon überzeugt, dass Deutschland die künftigen Herausforderungen bewältigt. Auch 80 Prozent der SPD-Anhänger und 76 Prozent der Grünen stimmen diesem Satz zu – im Gegensatz dazu lediglich 17 Prozent der AfD-Sympathisanten.

Schlussfolgerungen bei der CDU

Für den langjährigen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert haben diese Zahlen Konsequenzen für den Umgang seiner Partei, der CDU, mit der AfD. Die Vermutung, dass CDU/CSU und AfD eine „ähnliche Kundschaft“ hätten, habe sich „relativiert“, die Wählergruppen der beiden Parteien stünden sich „nicht übermäßig“ nahe.

Die Umfrage belegt, dass die AfD-Anhänger nicht nur Angst vor der Zukunft haben, sondern sich auch ausdrücklich dazu bekennen. Dem Satz „Ich habe häufig Angst vor dem, was kommen wird“, stimmen 59 Prozent von ihnen zu, bei der Linken sind es immerhin 43 Prozent. Völlig anders das Bild bei den anderen Parteien – nur bei 19 Prozent der Anhänger von CDU und CSU, bei 22 Prozent der Liberalen sowie jeweils 34 Prozent der SPD- und Grünen-Anhänger stößt dies auf Zustimmung.