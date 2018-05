vor 1 Stunde AFP München 30.000 demonstrieren in Münchner Innenstadt gegen geplantes Polizeigesetz

Bei einer Großdemonstration gegen das geplante neue Polizeigesetz in Bayern sind am Donnerstag in der Münchner Innenstadt rund 30.000 Menschen auf die Straße gegangen – deutlich mehr als zuvor erwartet.