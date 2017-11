Sambia Zwei Touristen bei Safari in Sambia getötet

Zwei Touristen bei Safari in Sambia getötet

Bei einer Safari in Sambia sind zwei Touristen aus Belgien und den Niederlanden von einem Elefanten zu Tode getrampelt worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kamen eine 57-jährige Belgierin und ein 64-jähriger Niederländer am Vortag beim Fotografieren in der bei Touristen beliebten Stadt Livingstone einem Elefanten zu nahe. Dieser habe daraufhin die beiden Europäer attackiert und ihnen tödliche Verletzungen zugefügt.

Aus den Staaten des südlichen Afrika werden häufig solche tödlichen Safari-Unfälle gemeldet. Unter anderem auch Löwen können Touristen gefährlich werden, wenn diese bei der Safari den Wildtieren zu nahe kommen.