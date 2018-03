Kandel Zwei Tage in einer zerrissenen Stadt: Nach dem Mord an einem Mädchen wird Kandel zur Bühne deutscher Flüchtlingspolitik

Zwei Tage in einer zerrissenen Stadt: Nach dem Mord an einem Mädchen wird Kandel zur Bühne deutscher Flüchtlingspolitik

Tausende Menschen gehen im südpfälzischen Kandel gegen Überfremdung und Multi-Kulti auf die Straße. Auslöser ist der Mord an einem 15 Jahre alten Mädchen, das von einem afghanischen Flüchtling getötet worden sein soll. Der SÜDKURIER war zwei Tage lang vor Ort, hat die Demonstrationen beobachtet - und sich mit den Menschen in Kandel unterhalten.

Freitag, 17 Uhr: "Ich dachte, das hört endlich auf – aber scheinbar nicht", sagt eine ältere Dame, die gerade eine Bäckerei im pfälzischen Kandel verlässt. Die Verkäuferin drinnen nickt. "Unsere Kunden sind sehr besorgt wegen der Demo morgen", erklärt sie und müht sich ein Lächeln ab.

Angefangen hat alles mit dem Mord an Mia: Die Schülerin war 15 Jahre alt, als sie im Dezember, einige hundert Meter von der Hauptstraße entfernt, in einem dm-Markt niedergestochen wurde. Der Tatverdächtige: Mias Ex-Freund, ein afghanischer Flüchtling. AfD-nahe Gruppen nahmen den Mord zum Anlass, auf die Straße zu gehen. 1000 Demonstranten waren bereits im Januar vor Ort. Für den kommenden Tag rechnet die Polizei mit noch mehr Teilnehmern. Hooligan-Gruppierungen und Gegendemonstranten der Kurfürstlichen Antifa haben ihr Kommen angekündigt.

Die Bäckerei an der Hauptstraße liegt nur wenige hundert Meter von der Drogeriefiliale entfernt, in der die 15-Jährige ihr Leben verlor. "Die Neonazis haben im Internet angekündigt, dass Kandel brennen soll", sagt die Bäckersfrau und blickt dabei unwillkürlich aus dem Fenster. "Die Stadt kommt einfach nicht zur Ruhe."

"Wir sind Kandel": Luftballons für ein friedliches Miteinander

Samstag, 13.45 Uhr: Mit jeder Zahl werden die Rufe lauter: "Fünf, vier, drei, zwei, eins!" Dann ist es soweit. 150 Luftballons steigen in den blauen Mittagshimmel. Ebenso viele Menschen fangen zu klatschen an. Die Gruppe "Wir sind Kandel" setzt sich aus Vertretern örtlicher Vereine, Unternehmen und Kirchen zusammen. Sie möchten ein friedliches Zeichen setzen, bevor gleich das Getöse von Demonstranten und Gegendemonstranten ihre Stadt erschüttern wird.

Mit Medienvertretern wollen nur die wenigsten sprechen. Zu groß ist die Angst, nachdem der Verbandsbürgermeister von Kandel, Volker Poß (SPD), in den vergangenen Wochen im Internet massiv bedroht wurde. Uwe Weibel traut sich: "Ich hab das am Anfang unterschätzt – diesen Terror, der da von rechts aufzieht", erklärt er in breitem Pfälzisch. "Wir müssen jetzt zeigen, dass wir darüber bestimmen, was in Kandel passiert – nicht irgendwelche Menschen, die hier gar nicht wohnen."

Demonstranten aus ganz Deutschland: Deutschlandfahnen und Plakate gegen Überfremdung

Samstag, 15 Uhr: Auf dem Mitfahrerparkplatz am Waldrand werden Deutschlandfahnen ausgerollt. Einige der fast 4000 Teilnehmer kennen sich von früheren Demos, andere lernen sich gerade kennen. Würden sie heute nicht gegen Überfremdung und Multi-Kulti demonstrieren, wäre es naheliegend, sie als bunt gemischte Gruppe zu beschreiben. Ein Mann im Mönchengladbach-Trikot unterhält sich mit einem Schweizer. Eine ältere Dame nimmt ihren Chihuahua auf den Arm, während sich ein Zwei-Meter-Hühne über die "linken Bazillen" – die Gegendemonstranten am Ortseingang – lustig macht.

Unterschiedlich auch die Transparente, die sie mitgebracht haben. Eines richtet sich gegen den "Streichelneger Poß", gemeint ist der Kandler Verbandsbürgermeister Volker Poß. Andere nehmen Angela Merkel und die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ins Visier. Auch Schwarz-Weiß-Bilder des Opfers werden hochgehalten. "Ich freue mich, dass Kandel brennt wie eine Fackel. Lassen wir es zu einem Flächenbrand in ganz Deutschland werden!", ruft eine Rednerin der Menge zu. "Widerstand!", schallt es zurück.

Die Antifa: Gegenprotest mit Hupen und Trillerpfeifen

Samstag, 15.30 Uhr: Der Himmel ist wolkenverhangen, als sich der Zug in Richtung Ortseingang in Bewegung setzt. Vorne weg ein Banner mit der Aufschrift "Kandel ist überall". Zunächst geht es vorbei an der von der Antifa organisierten Gegendemo. Die etwa 500 Teilnehmer versuchen, die "Wir-sind-das-Volk"-Rufe der Demonstranten mit Trillerpfeifen und Hupen zu übertönen.

Die Zuschauer: Kandler beobachten das Treiben

Die Bewohner der Rheinstraße wollen von alldem nichts wissen. Die meisten Rollläden bleiben geschlossen. Einige Kandler betrachten das Treiben von ihren Balkonen aus. Eine ältere Frau mit Brille winkt dem Zug wohlwollend zu. "Bürger lasst das Glotzen sein, auf die Straße, reiht euch ein", skandieren die Demonstranten.

Samstag, 16 Uhr: Mittlerweile hat es zu nieseln begonnen. Einer Gruppe Männer in Bomberjacken merkt man an, dass sie schon einige Dosen Bier getrunken haben. "Zieht eure Helme ab" rufen sie den Polizisten zu. Weiter hinten hält der Zug inne, um die Nationalhymne anzustimmen. Handys, Selfie-Sticks, Digitalkameras und Mikrofone werden gezückt. Jeder will diesen Moment festhalten. Ein Teilnehmer um die 50 wendet sich einer Gruppe Kandler zu, die die Szene hinter eine Absperrung verfolgt: "Wir sind keine Nazis!" Die trockene Antwort: "Ja, aber viel besser seid ihr auch nicht."

Abseits des Demozugs: Der Alltag geht weiter

Samstag, 17 Uhr: In der Stadthalle geht es ruhiger zu. Hier findet heute eine Energiemesse statt. Die Frauen des Frauen- und Familienzentrums verkaufen Kaffee und Kuchen. „Wir hatten den Nachmittag über einige Besucher hier – leider weniger als wir gehofft hatten“, sagt eine von ihnen. Warum sie sich weder an der Demonstration noch an der Gegendemo beteiligt? „Weil wir es satt haben, zu reagieren!“ Die Messe sei schon vor Monaten geplant gewesen. Als Kandlerin wolle sie sich nicht von Auswärtigen vorschreiben lassen, wann sie, was zu tun habe.

Dass ihr Heimatort in die Schlagzeilen geraten ist, bedauert die Frau. „Kandel ist eine freundliche und lebendige Stadt!“ Deshalb sei die Gründung des „Wir sind Kandel“-Bündnis ein wichtiger Schritt. Sie spüre eine Aufbruchsstimmung in der Stadt. „Für den Frühling sind schon Aktionen geplant." In diesem Moment kommen einige Mitglieder von „Wir sind Kandel“ zur Tür herein. Sie haben sich an der Luftballon-Aktion und der Gegendemo beteiligt und sind jetzt klitsch-nass. „Kann man hier einen Kaffee bekommen?“, lautet ihre gutgelaunte Frage. Das nimmt die Frau als Stichwort. Sie verabschiedet sich und macht sich an die Arbeit.

Bilder und Videos: Daniel Schottmüller