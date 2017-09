Mexiko-Stadt Zahl der Todesopfer steigt: Schweres Erdbeben erschüttert Mexiko

Ein Land im Ausnahmezustand: Zum zweiten Mal ist Mexiko von einem verheerenden Erdbeben heimgesucht worden. Knapp 150 Menschen kamen ums Leben, als ein Erdstoß der Stärke 7,1 am Dienstag das Zentrum des Landes rund um Mexiko-Stadt erschütterte. Darunter 20 Kinder, die bei einem eingestürzten Gebäude verschüttet wurden.

Zum zweiten Mal binnen anderthalb Wochen ist Mexiko von einem verheerenden Erdbeben heimgesucht worden. Mindestens 147 Menschen kamen nach Behördenangaben ums Leben, als ein Erdstoß der Stärke 7,1 am Dienstag das Zentrum des Landes rund um die Hauptstadt Mexiko-Stadt erschütterte. Das berichtete der TV-Sender Televisa unter Berufung auf vorläufige Behördenangaben. In der 20-Millionen-Einwohner-Metropole Mexiko-Stadt stürzten Häuser ein, Menschen wurden unter den Trümmern begraben, Überlebende flohen panisch ins Freie. Das Beben ereignete sich am 32. Jahrestag der Erdbebenkatastrophe von 1985.

Die Behörden betonten, dass die ersten Angaben zur Opferzahl nur vorläufig seien. Nach Angaben des Seismologischen Instituts lag das Epizentrum bei Axochiapan in der Provinz Pueblo, rund 120 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Mexiko-Stadt.

Im zentral gelegenen Stadtteil Condesa stürzte ein fünfstöckiges Bürogebäude ein. Helfer bargen drei Überlebende aus den Trümmern, die Suche ging weiter. Im Stadtteil Roma und im südlich gelegenen Vorort Cuernavaca stürzten Schulen ein. Am schwersten getroffen wurde der Bundesstaat Morelos südlich der Hauptstadt, dort gab es mindestens 64 Todesopfer.

Das Erdbeben überraschte die Menschen am Dienstag zur Mittagszeit (Ortszeit). Es hinterließ offensichtlich schwere Schäden an hunderten Gebäuden in den Bundesstaaten Morelos, Puebla, México und in Mexiko-Stadt. Ein Reporter berichtete von schwankenden Gebäuden in der Hauptstadt und Gasgeruch. Tausende verängstigte Menschen seien auf die Straßen und Plätze geflüchtet. Das Telefonnetz brach zusammen. Auf TV-Bildern waren verschüttete Menschen in Trümmern zu sehen. In Internetvideos waren Menschen zu sehen, die um ihr Leben bangen, schreien, weinen. An Gebäuden fielen riesige Gesteinsbrocken und Fassaden ab. Die Situation war zunächst völlig unübersichtlich.

Mindestens 20 Kinder sterben beim Einsturz einer Grundschule

Bergungsarbeiten und Rettungsmaßnahmen laufen auf Hochtouren

Bei dem Beben sind mindestens 20 Kinder in einer eingestürzten Schule ums Leben gekommen. Mindestens 30 weitere Kinder und acht Erwachsene werden nach dem Einsturz der Grundschule in der Hauptstadt Mexiko-Stadt vermisst, sagte ein Vertreter des Bildungsministeriums am Dienstag (Ortszeit) dem Fernsehsender Televisa. Demnach starben bei dem Schuleinsturz auch vier Erwachsene. Rettungskräfte versuchten mit Schaufeln und Händen Überlebende aus den Trümmern der Schule „Enrique Rébsamen“ im Stadtviertel Coapa zu bergen. In einem der Gebäude befand sich auch ein Kindergarten.

In einer Ansprache kündigte Staatspräsident Enrique Peña Nieto rasche Hilfsmaßnahmen an, im Vordergrund stehe die medizinische Versorgung und die Bergung von Verschütteten. „Ich habe angeordnet, dass Stromgeneratoren installiert werden, damit die ganze Nacht über der Bevölkerung geholfen werden kann.“ Zeitweise waren 3,8 Millionen Menschen ohne Strom. Peña Nieto betonte, dass die Streitkräfte bei der Suche nach Verschütteten mithelfen würden. Rettungskräfte und Freiwillige gruben zum Teil mit bloßen Händen in den Trümmern nach Verschütteten. „Vielleicht können wir noch Personen unter den Trümmern finden.“

In den Trümmern einer zerstörten Klinik bildeten Rettungskräfte und Anwohner eine Menschenkette, um Trümmer zu räumen und mögliche Überlebende zu retten. Auf dem Bürgersteig warteten Patienten auf Liegen oder in Rollstühlen. Die Universität sowie sämtliche Schulen in den Bundesstaaten Mexiko und Puebla wurden aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Mexikos Präsident ordnet Evakuierung von Krankenhäusern und Gefängnissen an

US-Präsident Trump bietet Hilfe an

God bless the people of Mexico City. We are with you and will be there for you. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19. September 2017

Der tragische 19. September

Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto hat nach dem schweren Erdbeben auch die Evakuierung mehrerer beschädigter Krankenhäuser veranlasst. „Ich habe die Evakuierung aller Hospitäler angeordnet, die Schäden davon getragen haben“, teilte er am Dienstag bei Twitter mit. Patienten müssten in andere Krankenhäuser verlegt werden. Auch der internationale Flughafen bleibt vorerst weiter geschlossen. Neben den zerstörten Krankenhäusern mussten auch zwei Gefängnisse im Bundesstaat Puebla evakuiert werden. Es handele sich dabei um Gefängnisse in Izúcar de Matamoros und Atlixco. Die Gefangenen sollen in eine Einrichtung rund 150 Kilometer südlich der Hauptstadt Mexiko-Stadt verlegt werden - inmitten des Erdbeben-Chaos musste dafür ein streng gesicherter Konvoi organisiert werden.Die Behörden warnten die Hauptstadtbewohner vor geborstenen Gasleitungen und forderten sie auf, wegen der Explosionsgefahr nicht zu rauchen. US-Präsident Donald Trump bot dem Nachbarland Hilfe an. "Wir sind bei Euch und werden für Euch da sein", schrieb er auf Twitter. In Mexiko ist Trump wegen seiner Forderung nach dem Bau einer Grenzmauer und wegen seiner kritischen Äußerungen über Immigranten nicht populär.

Das Beben ereignete sich auf den Tag genau 32 Jahre nach der Erdbebenkatastrophe von 1985, bei der in Mexikos Hauptstadt mehr als 10.000 Menschen getötet worden waren. Seither hatten die Behörden die Bauvorschriften verschärft, um die Gebäude stabiler zu machen. Zudem entwickelten sie einen Notfallplan für den Ernstfall. Erst am Dienstagmorgen, wenige Stunden vor dem neuerlichen Beben, hatte eine Übung für den Katastrophenfall stattgefunden.

Einwohner reagierten geschockt. "Ich kann nicht aufhören zu weinen, es ist der gleiche Albtraum wie 1985", sagte die 52-jährige Georgina Sanchéz, die sich ins Freie geflüchtet hatte, zu AFP. "Es war ziemlich stark, die Gebäude haben gewackelt", berichtete der 43-jährige Alfredo Aguilar. "Die Leute sind losgerannt."

Erst vor anderthalb Wochen waren bei einem starken Beben im Süden des Landes mindestens 90 Menschen ums Leben gekommen. Der Erdstoß der Stärke 8,2 war der heftigste in Mexiko seit 100 Jahren.