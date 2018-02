Stuttgart Winterwetter zum Wochenende - Am Freitag droht Glätte

Die Rückkehr des Winters lässt an vielen Orten in Baden-Württemberg noch auf sich warten. Für das Wochenende sagt der Deutsche Wetterdienst wechselhaftes Wetter mit vereinzelten Schnee- oder Graupelschauern und vielen Wolken voraus.

„In den nächsten Tagen wird es jedoch deutlich kälter“, sagte ein Meteorologe in Stuttgart am Donnerstag. Spätestens zu Beginn der neuen Woche gebe es verbreitet Dauerfrost im Südwesten mit Tageshöchstwerten um die Nullgradgrenze.

Schon in der Nacht zum Freitag und in den frühen Morgenstunden müssen Autofahrer sich wegen überfrierender Nässe verbreitet auf glatte Straßen einstellen. Vereinzelte Schauer bringen am Freitag oberhalb von 300 Metern ein wenig Schnee. Zum Wochenende lassen die Schauer nach und es bleibt ab dem Samstagnachmittag meist trocken bei Höchstwerten von 0 Grad im Bergland bis 6 Grad im Breisgau.

Wintersportler kommen bislang nur im Schwarzwald so richtig auf ihre Kosten. In der Nacht zum Donnerstag fielen in der Gemeinde Seebach an der Schwarzwaldhochstraße rund 15 Zentimeter Neuschnee. Aktuell beträgt die Schneehöhe dort 30 Zentimeter. Am Wochenende sollen laut DWD-Prognose noch einmal bis zu 5 Zentimeter dazu kommen.