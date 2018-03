Köln/Konstanz Wie weit wären Sie gekommen? Die "Wer wird Millionär"-Fragen von Tobias Kaiser zum Nachspielen

Es war ein spannender Ritt bis zur elften Frage für SÜDKURIER Newsmanager Tobias Kaiser. Wie weit wären Sie gekommen? Testen Sie hier ihr Wissen mit den Originalfragen aus der Show.

Tobias Kaiser hat das Studio in Köln mit 16.000 Euro verlassen, auf dem Weg nach oben warteten knifflige Fragen. Viel Spaß mit unserem Quiz mit den Original-Fragen aus der Show. Die Eingangsfrage lautete übrigens: "Bringen Sie diese Schritte beim Klamottenwechsel im Verlauf eines Triathlons in die übliche Reihenfolge": a) Laufschuhe anziehen, b) Neoprenanzug ausziehen, c) Fahrradhelm aufsetzen, d) Schwimmbrille aufsetzen (RICHITG: D B C A). Diese löste Tobias Kaiser in neun Sekunden und durfte daher vor Günther Jauch Platz nehmen.