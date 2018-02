25.03.2016 22:45 Alexander Sing Ratgeber Wie man sich auf die Sommerzeit vorbereiten kann: Die wichtigsten Tipps

Die Sommerzeit 2016 wirft ihre Schatten voraus. In der Nacht vom 26. auf 27. März ist es soweit - die Uhr wird umgestellt, und von da an geht alles eine Stunde früher los. Wie kommt man gut durch die Zeitumstellung? Wie bereitet man sich vor, wenn man auf die Umstellung sensibel reagiert? Die wichtigsten Tipps.



Wie bekomme ich es hin, am Montag nach der Zeitumstellung fit zu sein?



Man kann vorsorgen: Am besten steht man schon am Samstag eine halbe Stunde früher auf, verlegt auch die Mahlzeiten um eine halbe Stunde vor und geht am besten abends eine halbe Stunde eher ins Bett. So kommt der Körper schon mal in den Sommerzeit-Rhythmus. Am Sonntag verlegt man Aufstehen, Essen und Schlafen um eine weitere halbe Stunde vor. So ist die eine Stunde am Montagmorgen schon aufgeholt.



Wie macht man Kindern die Zeitumstellung 2016 einfacher?



Kindern kommen schwerer aus dem Bett, wenn es nach der Zeitumstellung morgens länger dunkel ist. Am Sonntagmorgen sollten Kinder gleichwohl nicht zu lange schlafen, um am Abend müde genug zu sein und früher ins Bett gehen zu können, empfehlen Experten. In der ersten Woche der Sommerzeit können Eltern zudem etwas lockerer mit der Schlafenzeit sein und diese am Abend eine halbe Stunde hinausschieben, um die Umstellung zu erleichtern.



Darf ich mir nach der Umstellung auf Sommerzeit einen Mittagsschlaf gönnen?



Am Sonntag verzichtet man besser auf ein Nickerchen, denn das erschwert das frühere Einschlafen am Abend, und man ist Montagmorgen noch müder. Auch am Montag sollte man wenn möglich ohne Mittagsschlaf auskommen, rät Zulley. Dann kann der Körper sich leichter an die neue Zeit gewöhnen. Wer nicht ganz ohne Mittagsschlaf kann, sollte nicht länger als eine halbe Stunde schlafen. Das wirkt sich am wenigsten auf den Schlaf am Abend aus.





Vor oder Zurück? Merksätze und Merkbilder zur Zeitumstellung



- Im Frühjahr kommen die Gartenmöbel vor das Haus und im Herbst wieder zurück. Geht auch als Straßencafé-Variante: Im Frühjahr werden die Stühle vor das Café auf die Straße gestellt, im Herbst wieder zurück gestellt.



- Vorne im Jahr werden die Uhren vorgestellt und hinten im Jahr werden sie zurückgestellt.



- Im Sommer zeigt das Thermometer plus und im Winter minus.



- Sommer vor, Winter hinter.



- Zeitumstellung ist wie alles im Leben. Man muss erst etwas geben, bevor man etwas zurückbekommt.



- In England: Spring forward, fall back oder: Spring ahead, fall behind