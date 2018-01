Berlin Wie erkenne ich Weichmacher in Spielzeug: Lesen Sie hier eine nützliche Übersicht

Weichmacher werden schon seit Jahren beispielsweise in Spielsachen nachgewiesen. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) fordert nach einer Untersuchung jetzt strengere Kontrollen.

Der Teddy ist zum Kuscheln da, die Bauklötze zum Stapeln? Von wegen! Wer kleine Kinder beim Spielen beobachtet, weiß, dass sie Spielsachen gerne zweckentfremden. Umso wichtiger ist es, dass beim in den Mund stecken, Auseinanderbauen oder Hochwerfen nichts passieren kann. Die Verbraucher Initiative und die Aktion Das sichere Haus geben Tipps, wie Eltern das Spielzeug richtig auswählen:

FÜHLTEST Im Geschäft das Spielzeug in die Hände nehmen und betasten: Sind die Kanten abgerundet? Hat das Spielzeug herausstehende Spitzen? Wenn nicht, ist es für kleine Kinderhände gut geeignet.

RÜTTELTEST Das Spielzeug einmal kräftig schütteln oder umdrehen zeigt, ob sich Kleinteile lösen oder alles fest verschraubt ist. Kleinteile landen schnell im Mund und können verschluckt werden. Auch Batteriefächer, die sich leicht öffnen lassen, sind ungünstig. Kinder unter drei Jahren können an Batterien oder Knopfzellen ersticken.

RIECHTEST Eltern lassen Spielsachen lieber im Regal liegen, wenn sie chemisch oder parfümiert riechen. Oft soll das schlechte Gerüche überdecken. Plüschtiere sollten für die Waschmaschine geeignet sein und vor dem ersten Spieleinsatz gereinigt werden.

SIEGEL Neben dem GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit gibt es das TÜV-Rheinland-Siegel für zertifiziertes Spielzeugund das Zeichen «Textiles Vertrauen» für schadstoffgeprüfte Textilien. Das «spiel gut»-Zeichen wird vom Arbeitsausschuss Kinderspiel + Spielzeug für sinnvolles, gutes und PVC-freies Spielzeug vergeben.

Das sollten Eltern wissen, um ihre Kinder zu schützen:

Wozu werden die Chemikalien benötigt?

Spröder Kunststoff wie PVC wird dadurch biegsam und griffiger, daher steckt der Weichmacher beispielsweise in vielen Kunststoffprodukten wie Folien, Fahrradgriffen oder Kabeln. Insbesondere der Weichmacher DEHP wurde lange Zeit häufig genutzt, ist inzwischen aber in Spielzeug verboten.

Wie landet DEHP im Körper?

Selbst Hausstaub enthält DEHP aus Bodenbelägen und Tapeten. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) nimmt an, dass der Stoff meist über den Mund aufgenommen wird, allerdings vor allem über Lebensmittel: Er kann aus Verpackungen ausdünsten.

Wie schädlich ist DEHP?

Die aufgenommenen Mengen sieht das BfR als so gering an, dass in der Regel kein Gesundheitsrisiko bestehe. Problematischer sei es für kleine Kinder: Sie nehmen viele Dinge in den Mund und können aus mehreren Quellen betroffen sein.

Was können Eltern tun?

Der BUND rät, bei Händlern und Herstellern nach gefährlichen Inhaltsstoffen zu fragen. Den eigenen Sinnen können Eltern ebenfalls trauen: Stark riechendes Spielzeug aus weichem PVC sollte gemieden werden - vor allem, wenn es sehr günstig ist.

Gibt es auch entsprechende Siegel?

Ja. Eltern können auf Prüfzeichen wie das GS- oder TooxProof-Siegel achten, die nur von unabhängigen Prüfhäusern nach erfolgreichen Tests vergeben werden dürfen, wie Ralf Diekmann vom Tüv Rheinland sagt.