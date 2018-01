Berlin Wie das System Wedel funktionierte

Die Vorwürfe gegen den Regisseur werden konkreter. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Anfangsverdacht. Doch bleibt die Frage: Schützte den 75-Jährigen ein Kartell des Schweigens?

Anfang Januar veröffentlichte das „Zeit-Magazin“ erstmals Beschuldigungen gegen Regisseur Dieter Wedel. Die schweren Vorwürfe erhoben die Schauspielerinnen Jany Tempel und Patricia Thielemann. Die damals 27-jährige Tempel berichtete, dass der Regisseur sie 1996 in seinem Hotelzimmer attackiert und zum Sex gezwungen habe. Thielemann berichtete von einem ähnlichen Vorfall 1991. Wedel bestritt in einem schriftlichen Statement alle Anschuldigungen. Am 23. Januar gab die Münchner Staatsanwaltschaft bekannt, dass sie aufgrund eines Anfangsverdachts die Ermittlungen gegen Dieter Wedel aufnehmen werde.

Mit den jüngsten Recherchen des „Zeit-Magazins“ bekommen die Anschuldigungen gegen Wedel eine neue Qualität. In der Ausgabe vom 25. Januar beschuldigen vier weitere Frauen, darunter die Schweizer Schauspielerin Esther Gemsch, den Regisseur der sexuellen Nötigung und des seelischen Missbrauchs. Gemsch habe sich bei einer versuchten Vergewaltigung während der Dreharbeiten an der Serie „Bretter, die die Welt bedeuten“ im Jahr 1980 bei einem Sturz schwer verletzt. Ihre Aussagen werden von einer Kostümbildnerin und einem Produzenten bestätigt. Wie der Schriftverkehr zwischen den Produktionsfirmen, den Sendern und Wedels Agentur dokumentiert, waren alle Beteiligten über die Vorfälle in Kenntnis gesetzt.

In einem ärztlichen Schreiben an die inzwischen insolvente Produktionsfirma Telefilm Saar, das dem Saarländischen Rundfunk vorliegt, werden die Verletzungen Gemschs „eindeutig als Folge der Gewalttätigkeit vom 12. 12. 80“ benannt. Die Enthüllungen um Wedel belegen, dass es sich nicht um einen Einzeltäter handelt, sondern dass er von einem institutionellen Kartell des Schweigens gedeckt wurde.

Wedel spricht von Erpressung

Bereits am Montag trat Dieter Wedel als Intendant der Bad Hersfelder Festspiele zurück. Wie eine Sprecherin mitteilte, soll der 75-Jährige einen Herzanfall erlitten haben. Gleichzeitig äußerte sich Wedel auf der Website der Festspiele noch einmal zu den Vorwürfen. Zu diesem Zeitpunkt muss er nach der Anfrage des „Zeit-Magazins“ wegen einer Stellungnahme zu den jüngsten Anschuldigungen über die geplanten Enthüllungen informiert gewesen sein. Dennoch sprach er in seiner Erklärung von einer medialen „Hexenjagd“ auf seine Person. Auch sprach er von Erpressung. Angeblich sollen fünfstellige Beträge für Aussagen gegen ihn geboten worden sein. Die „Zeit“ betonte, dass im Zusammenhang mit den Veröffentlichungen kein Geld gezahlt wurde. Zu den neuen Enthüllungen im „Zeit“-Dossier hat Dieter Wedel bisher nicht Stellung bezogen. Wedels Ex-Partnerin Ingrid Steeger (70, „Klimbim“) hatte zuvor den Regisseur verteidigt. Wedel sei unschuldig, sagte sie der Münchner „Abendzeitung“. „Er hat es nicht nötig, Frauen zu vergewaltigen, die werfen sich ihm eh alle zu Füßen.“

Wer wusste was?

Es gab den Doktor Wedel und es gab den Mister Hyde – in einer Person. Von Mister Hyde wussten wohl einige, Doktor Wedel kannten alle. Wie auch anders: Dieter Wedel war mit den „Semmelings“ oder „Der König von St. Pauli“ eine Sonderkategorie in der Trias von Autor, Regisseur und Produzent. Er brachte den TV-Sendern nicht nur Quoten und Tagesgespräch, er garantierte ihnen öffentliche Geltung. Dieter Wedel, sagen Senderverantwortliche, hatte Freiheiten wie kaum ein anderer. Wenn er Drehzeiten und Budgets überzog wurde gemurrt und zugesehen, dass die übermäßigen Kosten anderswo wieder hereingeholt wurden – alles vergeben. Eine Wedel-Produktion war ein Ereignis, und wer sich ihn leisten konnte, der war vorne in Fernsehdeutschland.

Produzenten zielen darauf ab, Probleme während einer Produktion intern zu lösen, damals wie heute. Kündigte sich bei einem Wedel-Projekt ein höhergestellter Senderverantwortlicher an, dann wurden diese Visiten als „Staatsbesuche“ inszeniert. Alles picobello. Alle bester Stimmung. Und wenn einer beim Sender vorstellig wurde, dann Dieter Wedel: mehr Geld, mehr Drehzeit, mehr, mehr, mehr. Ego-Mann Wedel war eine Krise auf zwei Beinen, Sitzung auf Sitzung, Überschreitung genehmigt. Was sich heute einer zum Vorwurf macht: Es gab keine Disziplinierung. Alles Gezerre, alles Verhandeln bezog sich auf die Produktion. Zahlreiche Mehrteiler habe er betreut, aber Beschwerden über Demütigungen und Schlimmeres habe er keine bekommen. Wer wusste was? Nicht wenige wundern sich darüber, was heute viele schon damals gewusst haben wollen. Die Branche ist irritiert von und über sich selbst.

TV-Sender prüfen Vorwürfe

ARD und ZDF wollen nun die Missbrauchsvorwürfe gegen den Regisseur Dieter Wedel zur Chefsache machen. Der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm kündigte an, die Diskussion um den 75-Jährigen in der kommenden Intendantensitzung Anfang Februar aufzunehmen. Die Vorsitzende des ZDF-Verwaltungsrats, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), will von dem ZDF-Intendanten Thomas Bellut einen Bericht zu dem Fall. Der Bundesverband Schauspiel (BFFS) arbeitet an einem Verhaltenskodex mit Handlungsempfehlungen. Vorstandsmitglied Heinrich Schafmeister gibt allerdings zu, dass diese Initiative vielleicht etwas zu spät komme.

Warum die Filmbranche?

Weinstein, Spacey, Wedel. Die jüngsten Anschuldigungen wegen Vergewaltigung und sexueller Belästigung kommen aus der Filmbranche. Sind die Künste stärker betroffen als andere Branchen? Ja. Aber weniger weil dort alle nach Glamour gieren, sondern weil der Glamour, also der großartige Film nicht ohne Körpereinsatz zu haben ist. Für diese Arbeit ist großes Vertrauen erforderlich und eine Schutzzone, die das Ensemble und vor allem die Verantwortlichen garantieren sollten. Bei Filmdrehs kommt hinzu, dass sie selten am Wohnort der Filmschaffenden stattfinden. Bei großen Filmproduktionen lebt das Team oft wochen- und monatelang im Hotel zusammen. Die Crew wird zur Familie. Oft wird das als großartiges Gemeinschaftserlebnis beschrieben, kann aber auch Nährboden für Missbrauch sein. Wedels sexuelle Übergriffe fanden den „Zeit“-Recherchen zufolge häufig bei solchen langen Dreharbeiten in Hotelzimmern statt.

Der Text erschien zuerst in der Berliner Zeitung „Der Tagesspiegel“