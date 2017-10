Auf der Fahrspur in Richtung Rostock auf der A20 bei Tribsees in Mecklenburg-Vorpommern ist auf einer Länge von etwa 100 Metern die Autobahn abgebrochen.

In den vergangenen Tagen hat sich die Fahrspur nach und nach auf dem Abschnitt abgesenkt. Seitdem registrieren Beobachter hilflos, wie die Autobahn Stück für Stück in die Tiefe fällt. Jedoch sehe ein Gutachter keine akute Gefährdung des Verkehrs auf der verbleibenden einen Fahrspur, teilte das Verkehrsministerium Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin mit.

„Deshalb soll der Verkehr dort zunächst aufrechterhalten werden.“ In dem betroffenen Autobahn-Abschnitt sei ein riesiges Loch von etwa 10 Metern Breite, 40 Metern Länge und 2,50 Metern Tiefe entstanden. Insgesamt seien etwa 1000 Kubikmeter Erde weggesackt, hieß es. Die A20 ist deshalb – in Richtung Rostock zumindest – an dieser Stelle komplett gesperrt.

Autobahn verläuft durch ein Moor

Grund für die Probleme ist nach früheren Angaben von Verkehrsminister Christian Pegel (SPD), dass die Autobahn über einer sogenannten Torflinse verläuft. Eine Torflinse ist ein Moorgebiet, das allerdings nicht sofort als ein solches erkennbar ist. Diese Torflinse sei beim Bau mit vielen kleinen Betonkernen stabilisiert worden. Es müsse nun geklärt werden, ob diese Kerne die Last nicht gehalten haben. Der Bau der Autobahn war im Dezember 2005 nach elf Jahren Bauzeit abgeschlossen worden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schnitt nahe dem nun abgebrochenen Teilstück das Band durch. Der Sprecher des deutschen Autobahnplaners Deges, Michael Zarth, bekräftigte, dass die Autobahn auf dem Stand der damaligen Technik und des Regelwerks gebaut worden sei.

An der direkt neben der Autobahn laufenden Umleitungsstrecke in Richtung der Stadt Bad Sülze gibt es ebenfalls Verwerfungen, wie ein Reporter berichtete. Vom Ministerium hieß es dazu jedoch, dass die Schäden keineswegs mit denen auf der Autobahn 20 vergleichbar seien. Diese Schäden an der Strecke sollen in der kommenden Woche behoben werden.