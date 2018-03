Helsinki Weltglücksbericht: Was wir von den Finnen in Sachen Glücklich Sein lernen können

Weltglücksbericht: Was wir von den Finnen in Sachen Glücklich Sein lernen können

Das Glück wohnt im Norden - das legt zumindest der Weltglücksbericht nahe. Diesmal schafft es Finnland an die Spitze. Was haben die Finnen, das andere neidisch machen kann?

Die Winter sind lang, eisig und dunkel. Geopolitisch ist Finnland eingequetscht zwischen Russland und den USA. Wirtschaftlich längst nicht so reich wie Nachbar Norwegen. Trotzdem sind die Finnen laut „Weltglücksreport“ die glücklichsten Menschen der Welt. Deutschland hingegen belegt in diesem Jahr den 15. Platz. Ein paar Ideen, warum das so sein könnte: