Kandel Weltenbummler aus Brasilien fährt mit Fahrrad auf deutscher Autobahn

Ein Weltenbummler aus Brasilien ist mit seinem vollgepackten Fahrrad versehentlich auf eine Autobahn in der Pfalz geraten und hat dort für einige Aufregung gesorgt.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der 45 Jahre alte Reisende von Frankreich aus Richtung Hessen unterwegs und hatte sich verfahren. Autofahrer hatten am Freitagabend bei der Polizei angerufen und gemeldet, dass auf der A65 ein Radfahrer auf dem Standstreifen zwischen den Anschlussstellen Kandel-Süd und Wörth-Dorschberg in Richtung Karlsruhe unterwegs sei.

Die Beamten leiteten den aus Rio de Janeiro stammenden Globetrotter schließlich von der Trasse und gaben ihm eine neue Wegbeschreibung, so dass er auf den richtigen Weg in seine Richtung gelangen konnte.