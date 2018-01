Panorama Wann Sie besser in eine Notaufnahme gehen sollten

Viele Menschen gehen in die Notaufnahme, auch wenn das eigentlich nicht notwendig ist. Die Frage ist aber: Wann sollte man wirklich ins Krankenhaus gehen? Mit großer Übersichtskarte von allen Notfallpraxen in der SÜDKURIER-Region.

Wie arbeiten Notaufnahmen?

Notfallpraxis oder Notaufnahme - wo soll ich hingehen?

Weitere Informationen Alle Rufnummer von fachärztlichen Notfalldiensten und Praxen in der SÜDKURIER-Region

Wann sollte man in eine Notaufnahme gehen?

Herr Doktor, ich hab Halsschmerzen. Mein Fuß juckt so. Ich hab ein taubes Gefühl in den Fingern. Würden Sie mit solchen Symptomen in die Notaufnahme eines Krankenhauses gehen? Wahrscheinlich nicht. Was aber, wenn sich hinter den Halsschmerzen eine Kehlkopfentzündung, hinter dem juckenden Fuß eine allergische Reaktion und hinter dem tauben Gefühl in den Fingern ein Nervenschaden verbirgt? Viele gehen in die Notaufnahme, weil sie hoffen, so eine schnellere und effizientere Behandlung zu erfahren . Andere sind verunsichert, wenn es um die Frage geht, ab wann man ein Krankenhaus aufsuchen sollte. Das spiegelt sich auch in unseren sozialen Netzwerken wie Facebook wieder. So schreibt eine Leserin: „Das große Problem ist [...] dass die Menschen oft auch gar nicht richtig wissen, wo sie hin sollen.“ Ihre Lösung ist eine „ganzheitliche Aufklärung der Bevölkerung.“Dies ist natürlich nicht so einfach, auch, weil Menschen von Grund auf verschieden sind. Während der eine Schmerzen als kaum erträglich bezeichnet, versucht der andere diese mit einem leichten Schmerzmittel zu behandeln und empfindet das als ausreichend. Die Ursache dahinter kann jedoch akut sein und ohne zumindest medizinisches Grundwissen, ist es oft schwierig, eine Diagnose zu stellen, beziehungsweise für sich selbst die Frage zu beantworten, ob man in eine Notaufnahme gehen sollte oder nicht.In einer Notaufnahme zu arbeiten, ist purer Stress. Zeit ist Mangelware bei den Schwestern und Ärzten. Trotzdem versuchen diese das bestmögliche für die Patienten und deren Versorgung zu tun. Dabei ist es wichtig, dass man direkt bei der Anmeldung klare Aussagen macht, was einem fehlt. Ein Patient, der akute Schmerzen hat, wird so meistens schneller behandelt, da eine Schmerzbehandlung im Zweifel Vorrang vor einem vereinbarten Termin hat. Dabei müssen die Krankenpfleger am Empfang entscheiden, wie akut der Zustand des Gegenübers ist. Als Faustregel kann man sagen: Je bedrohlicher die erste Verdachtsdiagnose bzw. Diagnose, desto schneller wird man auch behandelt. Das tröstet den Patienten der seit fast vier Stunden im Wartezimmer sitz wenig, aber vielleicht sorgt es für ein bisschen Verständnis.Dasselbe gilt auch für Patienten, die mit einem Krankenwagen eingeliefert werden. Ein Patient, der gerade einen schweren Autounfall mit mehreren, schweren Verletzungen hatte, wird direkt behandelt, während ein Patient mit einem einfachen Schwächeanfall eventuell warten muss.Eine Notaufnahme ist dabei eine Erstaufnahmestelle: Ärzte, meistens Internisten oder Traumatologen, begutachten die Patienten, um dann über die weitere Behandlung zu entscheiden. Je nachdem geht es dann zu weiteren Stationen im Krankenhaus, zum Beispiel zum Röntgen, in eine spezielle Fachabteilung, oder mit einer Empfehlung nach Hause.Eine Notfallpraxis können Sie sich wie eine Arztpraxis vorstellen. Sie hat, im Vergleich zu einer Notaufnahme, Öffnungszeiten und ist nicht dauernd besetzt. Einen Termin braucht man trotzdem nicht. Eine solche Praxis ist eine Art Vertretung für Hausärzte über das Wochenende. Patienten mit kleineren Beschwerden, die dringend ein Rezept brauchen oder kleine Verletzungen haben, sind dort gut aufgehoben. Aber auch wenn bei der Diagnose etwas Schlimmeres herauskommt: Zumindest in der SÜDKURIER-Region sind alle Notfallpraxen direkt in einem Krankenhaus angesiedelt, so dass im Notfall kein weiter Weg besteht.Ein Beispiel: Ein Patient leidet seit Jahren an einem chronischen Rückenleiden, für das er Schmerzmittel auf Rezept bekommt. Es ist Samstag und er hat keine Tabletten mehr. Hier wäre es sinnvoll, eher in eine Notfallpraxis zu gehen, als in eine Notaufnahme, denn auch dort kann man ihm ein Rezept ausstellen.Bitte beachten Sie:. Es ist immer besser, einmal mehr einen Patienten zu begutachten als einmal zu wenig. Zudem gibt es noch den ärztlichen Notdienst. Welcher Arzt in Ihrer Nähe gerade Notdienst hat, erfahren Sie unter der Nummer

Einen Leitfaden zu erstellen, wann Sie eine Notaufnahme besuchen sollten, ist schwierig. Wie eingangs erwähnt, ist jeder Mensch unterschiedlich und nimmt Krankheit und zum Beispiel Schmerzzustände auch ganz verschieden wahr. Trotzdem wollen wir Ihnen hier einen ungefähren Leitfaden bieten, an dem Sie sich orientieren können.



Wichtig Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt oder eine fundierte Diagnose ersetzen kann. Letztlich ist es jedem selbst überlassen, ob und wann er einen Arzt bzw. eine Notaufnahme aufsucht. Die hier aufgezählten Beispiele beschreiben nur einige akute Situationen, die dringend von einem Arzt abgeklärt werden sollten.



Atemnot

Brustschmerzen

Starke Schmerzen

Fehlstellungen von Knochen

Tiefe Wunden

Es ist eines der unangenehmsten Gefühle, die es gibt: Wenn man Luft holt, aber es scheint, als käme nicht genug Sauerstoff in die Lunge. Atemnot ist meistens ein Zeichen, dass etwas ganz und gar nicht mit dem Körper stimmt und sollte unbedingt abgeklärt werden. Dahinter kann sich eine Vielzahl von Krankheiten verstecken. Meistens wird Luftknappheit durch Herzprobleme ausgelöst, kann jedoch auch stressbedingt oder durch ein akutes Lungenproblem wie eine Embolie hervorgerufen werden.Beim Rettungsdienst gibt es einen Leitspruch: Ein Patient mit einem Herzinfarkt merkt das meistens auch ziemlich schnell. Klingt banal, aber es stimmt. Allerdings bedeuten Brustschmerzen nicht immer automatisch, dass ein Patient einen Herzinfarkt hat. Zur Sicherheit sollte man die Schmerzen allerdings besser abklären lassen. Hier gilt: Je stärker die Schmerzen, desto dringender. Meistens verbirgt sich dahinter zum Glück nichts Dramatisches. Vielleicht haben Sie sich beim Sport nur falsch bewegt und jetzt Muskelkater - aber sicher ist sicher, denn: Bei einem Herzinfarkt zählt jede Minute, Mediziner sprechen hier von der „Golden Hour“. Das bedeutet: Binnen einer Stunde hat man gute Chancen, einen Infarkt ohne größere Folgeschäden zu behandeln. Verstreicht diese Zeit, steigt auch das Risko von dauerhaften Herzschädigungen.Hier steht natürlich die Frage im Raum, was sind denn starke Schmerzen? Schmerz ist etwas Subjektives. So kann ein Patient mit einer leichten Prellung über stärkste Schmerzen klagten, während andere mit einem angebrochenen Halswirbel über „so ein Ziehen“ im Nacken klagt.Fakt ist: Schmerz ist meistens ein Hinweis des Körpers: Etwas stimmt mit mir nicht. Aber auch die Art des Schmerzes ist dabei völlig unterschiedlich. So gibt es krampfartige Kolik-Schmerzen, dumpf-pochenden Schmerz, Druck- und sogenannte Zerreißschmerzen. Diese können zum Beispiel bei einer Eileiterschwangerschaft auftreten: Patienten klagen über immer stärkere werdende Schmerzen, bis zu dem Punkt, an dem die Intensität kurz unerträglich wird – dann nimmt er ab und steigt später wieder. Vor allem bei letzteren Symptomen sollte man den Weg zum Arzt nicht scheuen.Aber ab wann ist ein Schmerz behandlungsbedürftig? Diese Frage zu beantworten ist fast unmöglich, man kann sich ihr jedoch nähren: Mediziner nutzen meistens eine Skala von 1 bis 10, wobei man bei einer 1 nur sehr leichte Schmerzen empfindet. Sie sind noch gut aushaltbar und beeinträchtigen nicht. Eine Zehn ist der stärkste vorstellbare Schmerz. Bei einer ersten Untersuchung wird ein Patient meist gebeten, einzuordnen, wie hoch die Intensität ist.Bei Kleinkindern und Babys, die noch nicht sagen können, wie sie sich fühlen, gibt es eine andere Einstufung: Dort wird die sogenannte „KUS- Skala“ angelegt. KUSS steht hierbei für "Kindliche Unbehagens- und Schmerz-Skala". Sie ist objektiver, aber auch hier gilt: Die Entscheidung, ob Sie mit Ihrem Kind in eine Notaufnahme gehen wollen, liegt letztlich bei Ihnen.Wenn Sie oder jemand in Ihrer Nähe stürzen, ist das erstmal nicht unbedingt tragisch. Sind jedoch die Knochen auf einmal in einer unnatürlichen Haltung, ist es unabdingbar, dass Sie eine Notaufnahme besuchen. Ein Knochenbruch heilt am besten, wenn er schnellstmöglich behandelt wird. Selbst wenn zu diesem Zeitpunkt Ihr Hausarzt Dienst hat, sollten Sie ich trotzdem überlegen, direkt eine Notaufnahme aufzusuchen. Ein Knochenbruch braucht eine genaue Diagnostik, die eine normal ausgerüstete Hausarztpraxis meistens nicht liefern kann.Ein Küchenunfall, beim Baden in eine Glasscherbe getreten – es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie sich eine Wunde zuziehen können. Ob Sie genäht werden muss, entscheidet allerdings letztlich ein Arzt. Um zu beurteilen, ob Sie mit einer Wunde ins Krankenhaus gehen sollten, gibt es einen Tipp, der Ihnen die Entscheidung leichter machen kann: Pressen Sie ein feuchtes Küchentuch auf die Wunde, heben Sie, nach Möglichkeit, den Schnitt über Herzhöhe und warten Sie ungefähr fünf Minuten. Wenn Sie dann immer noch unkontrollierbar bluten, gehen Sie sofort ins Krankenhaus. Wenn die Blutung aufgehört hat oder nur noch minimal ist, können Sie kontrollieren, wie tief der Schnitt ist.

Klaffen die Hautfalten weit auseinander, ungefähr einen halben Zentimeter, kommen Sie wahrscheinlich ums Nähen nicht herum.



Wichtig Sie sollten auch immer die Notaufnahme oder einen Arzt besuchen, wenn Sie von einem Tier oder einen Menschen gebissen werden und es blutet, egal wie klein die Wunde ist. Im Speichel von Mensch und Tier befinden sich unzählige Keime und Bakterien - diese können eine massive Infektion auslösen. Vor allem Katzen sind dabei gefährlich: Ein Biss von ihnen kann binnen Stunden dazu führen, dass vielleicht ein Finger nicht mehr zu retten ist.



Bewusstlosigkeit

Zum Autor Ralph Denzel war selbst lange Zeit als Rettungssanitäter beim Rettungsdienst und beim Deutschen Roten Kreuz aktiv.

Im Sommer, es ist heiß und man trinkt zu wenig – plötzlich macht der Körper nicht mehr mit, es wird kurz schwarz vor Augen und man kippt um. Das hat fast jeder schon mal erlebt und meistens ist das auch sicher kein Grund ins Krankenhaus zu gehen. Wenn jedoch Sie oder jemand in Ihrer Nähe umkippt und längere Zeit bewusstlos ist, dann sollten Sie unverzüglich ins Krankenhaus. Fahren Sie dann bitte nicht selbst, sondern scheuen Sie sich nicht, einen Rettungswagen zu rufen. Im Zweifel gilt natürlich auch: Herz-Druck-Massage durchführen.