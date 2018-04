Wetter Wärmer als auf Mallorca: Der Sommer kommt nach Deutschland

In der kommenden Woche können die T-Shirts endgültig aus dem Schrank geholt werden: Im Westen und Südwesten Deutschlands könnten die Temperaturen über die 25-Grad-Marke steigen.

Viel Sonne und mehr als 25 Grad: Nächste Woche kommt der Sommer nach Deutschland. Am Montag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) noch mit einigen Schauern, bevor eine südwestliche Strömung mehr und mehr warme Luft nach Deutschland bringt.

Ab der Wochenmitte können die Temperaturen im Westen und Südwesten über die 25-Grad-Marke steigen, wie DWD-Meteorologe Markus Übel am Donnerstag in Offenbach sagte. Bereits derzeit ist es wärmer als beispielsweise auf Mallorca, wo die Temperaturen nach Auskunft des DWD zwischen 14 und 19 Grad liegen. In Deutschland dagegen wurden am Donnerstag Höchstwerte von 22 bis 25 Grad erwartet.

Am Wochenende meist trocken

Ab Freitag entladen sich allerdings noch kräftige Gewitter mit Starkregen und Sturmböen, ab dem Vormittag vor allem von Sachsen über Brandenburg bis nach Mecklenburg-Vorpommern. Auch Sachsen-Anhalt und das östliche Niedersachsen können betroffen sein. Ab dem Nachmittag ziehen die Gewitter weiter in den Süden Deutschlands, schwächen sich aber ab. Es wird 14 bis 23 Grad warm.

Ab Samstag wird das Wetter ruhiger und es bleibt meist trocken, Wolken ziehen durch, ansonsten scheint die Sonne und erwärmt die Luft auf 18 bis 23 Grad. Ab Sonntagnachmittag sind im Westen und später im Osten Schauer möglich, im Osten sind tagsüber bis 25 Grad möglich.

Mit sogenanntem Blutregen ist entgegen ersten Vorhersagen laut DWD nun vor dem Wochenende doch nicht zu rechnen. Erst kommende Woche könne sich mit der südwestlichen Strömung wieder Sahara-Staub auf den Weg machen, der gefärbten Regen verursachen kann, sagte Meteorologe Übel.