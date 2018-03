Fernsehen Vom Monumentalepos über Narnia bis zur Fitzek-Verfilmung: Unsere TV-Tipps für Karfreitag

"Die zehn Gebote", "Das Joshua-Profil", "Die Chroniken von Narnia" und mehr - am Karfreitag ist im Fernsehen für jeden Geschmack etwas dabei.

Der Osterhase steht bereits in den Startlöchern und der alljährliche Feiertagsmarathon mit Eiersuche, Festessen und Familienbesuch rückt näher. Bevor es so richtig losgeht, lädt der Karfreitag als stiller Feiertag aber noch einmal zum Verschnaufen ein - zum Beispiel auf dem heimischen Sofa bei einem spannenden Krimi oder einer lustigen Komödie.

Auf Osterklassiker wie "Das Leben des Brian" oder "Ben Hur" müssen die Zuschauer in diesem Jahr leider verzichten. Für wen ein biblisches Monumentalepos am Karfreitag aber auf keinen Fall fehlen darf, sollte um 13.20 Uhr das ZDF einschalten - dort läuft "Die zehn Gebote", eine 210 Minuten lange Verfilmung der Moses-Geschichte mit Charlton Heston in der Hauptrolle.



Komödien, Märchen, Abenteuer und mehr - das TV-Programm am Karfreitag