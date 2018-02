Bern/Berlin Volksabstimmung über Abschaffung von Rundfunkgebühren: ARD und ZDF sehen mit Sorge in die Schweiz

Die Bürger in der Schweiz stimmen am Wochenende über die Abschaffung der Rundfunkgebühren ab. Vertreter von ARD und ZDF verfolgen die Entwicklungen im Nachbarland mit Sorge, verweisen aber auf das eigene hohe Ansehen. Ein Überblick.

Auch hierzulande wird genau beobachtet, was in der Schweiz geschieht. ARD und ZDF können zwar nicht per Abstimmung abgeschafft werden, aber ein Erfolg der Schweizer Initiative würde den Kritikern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Rückenwind geben. Die Sender, kritisiert ein ARD-Insider, seien auf dieses Thema nicht vorbereitet: „Viel zu viele Hierarchen in der ARD sitzen in ihrem Wolkenkuckucksheim und denken, es würde immer so weitergehen. Dabei sind die Vorgänge in der Schweiz Lehrstücke für Politiker, die dem dualen System sehr kritisch gegenüberstehen.“ Er verweist auf das Beispiel Österreich: Beim ORF habe man eine vergleichbare Kampagne der rechtspopulistischen FPÖ lange Zeit nicht ernst genommen; und dann habe die Partei plötzlich mitregiert. Für ARD und ZDF müsse höchste Alarmbereitschaft gelten.

Sender in Deutschland durchaus mit Sorge

Weitere Informationen Sagen die Schweizer Ja zu Rundfunkgebühren?

Die Sender, versichert dagegen ZDF-Sprecher Alexander Stock, beobachteten die Situation in der Schweiz, aber auch in Ländern wie Polen „durchaus mit Sorge.“ Allerdings gehe man „insbesondere nach den letzten Umfrageergebnissen von einem positiven Votum für den Erhalt der SRG aus.“ Die Zustimmung zum hiesigen öffentlich-rechtlichen System sei ohnehin „größer, als es den Anschein hat.“, so Stock. „Sie wird übertönt von einer lautstarken Kritik, die vor allem von Wettbewerbern, aber auch von der AfD kommt.“

Die beiden Hauptprogramme von ZDF und ARD seien „trotz einer erheblichen kommerziellen Konkurrenz mit großem Abstand die meistgesehenen TV-Sender in Deutschland.“ Die Glaubwürdigkeit und die Relevanz der öffentlich-rechtlichen Informationsangebote sei seit Jahren unverändert hoch und liege gemeinsam mit den Tageszeitungen an der Spitze aller Medien. Ähnlich äußert sich Sylvie Stephan, Sprecherin des ARD-Vorsitzenden Ulrich Wilhelm (BR). Ihr Chef habe es sich „bewusst zum Ziel gesetzt, unseren Wert für die Gesellschaft und den öffentlichen Raum noch stärker zu vermitteln.“

Innerhalb der Sender gibt es aber durchaus Mitarbeiter, die die Kritik von außen nachvollziehen können; sie wollen anonym bleiben. Ein Sprecher eines ARD-Senders räumt ein: „Wir müssen unseren Ansatz noch stärker aus der Perspektive der Zuschauer, Hörer und Internetnutzer aus denken und uns fragen, was die Gebührenzahler von uns erwarten.“ Es sei eine Tatsache, „dass wir viel stärker ins Gespräch kommen und uns viel besser erklären müssen: Wie funktionieren wir, wie entstehen Nachrichten, warum berichten wir über bestimmte Themen und über andere nicht? Da gibt es viel, was verbesserungswürdig ist.“

Das gilt auch für die Sparmaßnahmen. Die Kommission für den Finanzbedarf von ARD, ZDF und Deutschlandradio (KEF) hat jüngst festgestellt, dass es zum Ende der aktuellen Gebührenperiode (2020) einen Überschuss von mehr als einer halben Milliarde Euro geben wird. Dennoch hat die KEF moniert, die Anstrengungen der Sender gingen nicht weit genug. Gerade im Bereich der immer teurer werdenden Sportrechte sehen die Kommissionsmitglieder „die Grenze des wirtschaftlich Vertretbaren erreicht und in Teilbereichen überschritten.“ Sie haben angekündigt, die Sportkosten zu prüfen.

Während die Sender das Heil des Sparens vor allem in stärkerer Kooperation suchen, hat die KEF ein Wirtschaftlichkeitspotenzial ganz anderer Art ausgemacht: „Eine stärkere Nutzung des umfangreichen Programmvermögens könnte erhebliche Mittel freisetzen.“ Das wiederum würde garantiert den Unmut der Gebührenzahler erhöhen; schon jetzt ärgern sich viele Zuschauer darüber, dass das Programm in den drei Sommermonaten zu großen Teilen aus Wiederholungen besteht.