Vierfachmord in der Schweiz: So lief der Prozessauftakt im Kanton Aargau

Ein Gewaltverbrechen entsetzt die Schweiz kurz vor Weihnachten 2015: Vier Menschen werden in Ruppersil im Kanton Aargau ermordet. Eines der Opfer, ein Kind, wird vor seinem Tod noch missbraucht. Der mutmaßliche Täter steht jetzt vor Gericht. Es ist ein unscheinbarer Mann, doch Psychiater beschreiben ihn als Psychopathen.

Tief hat ein Gewaltverbrechen mit vier Toten im Jahr 2015 die Schweiz erschüttert, Monate dauerte die Suche nach dem Täter, Schock dann bei der Festnahme: Es war ein Mann aus der Nachbarschaft, ein Jugendtrainer im Fußballverein. Jetzt steht der 34-Jährige vor Gericht. Graues Hemd, Jeans, feste Stimme, wenig Regung. Es fällt schwer, die unauffällige Erscheinung mit dem kaltblütigen Mord aus der Anklageschrift in Einklang zu bringen.

Die Tat drei Tage vor Weihnachten hat sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft so zugetragen: Der Angeklagte soll sich als Mitarbeiter des schulpsychologischen Dienstes ausgegeben und so ins Haus von Carla S. (48) gelangt sein. Sie wohnte in seiner Nachbarschaft, keine 500 Meter entfernt.

Der Angeklagte bedrohte den Vorwürfen zufolge die 48-Jährige und ihre Söhne (13 und 19) sowie die Freundin des Älteren. Dann soll er die Mutter gezwungen haben, Geld von der Bank zu holen. Nach ihrer Rückkehr brachte er laut Anklage alle vier um, indem er ihnen die Kehle durchschnitt. Vorher soll er sich an dem 13-Jährigen sexuell vergangen haben. Das Haus soll er nach der Mordtat dann in Brand gesteckt haben.

Gutachter beschreiben schwere psychische Störungen

Zwei Psychiater haben versucht, hinter die Fassade des Mannes zu blicken, der in Rupperswil zwischen Basel und Zürich junge Fußballspieler trainierte und sich als Student ausgab. Die Gutachter beschreiben einen gefährlichen Narzissten, einen Pädophilen mit schwerer psychischer Störung. Einen, der sich aus Versagensangst in ein Lügengespinst verrennt.

Die Mutter soll nicht erfahren, dass er sein Studium geschmissen hat. Bekannten gaukelt er vor, er werde Arzt. Die Angst aufzufliegen, sei allumfassend gewesen, sagt ein Psychiater. Hinzu komme seine pädophile Neigung. In der Anklageschrift steht, dass der Mann die Grausamkeiten an dem 13-Jährigen mit dem Handy filmte und sich das Video monatelang immer wieder auf dem Laptop anschaute.

Schwierige Ermittlungen liegen zurück

Die Rupperswiler lebten damals 146 Tage in Angst und Schrecken. Es gab erst keine Hinweise auf den Täter. Spekulationen machten die Runde: Eine Beziehungstat? Der Ex-Mann vielleicht? Ein Raubmord? Ein Triebtäter? Die Ermittlungsbehörden schlossen nichts aus. Derweil soll der heutige Angeklagte das von Carla S. erpresste Geld verprasst haben: Am Abend nach der Tat ging er mit Fußballfreunden ins Steakhaus, in einem Spielcasino zockte er, und seine Mutter lud er zu deren 60. Geburtstag nach Paris ein.

Weil der heute 34-Jährige nicht vorbestraft war und seine Fingerabdrücke oder DNA nirgends gespeichert waren, waren die Ermittlungen schwierig. Schließlich führte ein akkurates Täterprofil von Psychologen zum Erfolg. Im Mai 2016 wurde der Angeklagte festgenommen. Die am Tatort genommenen Fingerabdrücke stimmten mit seinen überein.

Urteil am Freitag erwartet

Erst am Tag vor dem Prozess hatte die Staatsanwaltschaft bekanntgemacht, wie konkret der Angeklagte schon nächste Taten geplant haben soll. Einen Tag vor seiner Festnahme soll er die Wohngegend eines Jungen ausgespäht haben, zu einem anderen hatte er akribisch Notizen gemacht. Die Anwälte der Familien sind im Gericht und appellieren an die Medien, die Anonymität der betroffenen Jungen zu wahren. Sie wüssten nicht, dass der Angeklagte ihnen auf den Fersen war.

Die Gutachter Elmar Habermeyer und Josef Sachs sehen keinen Grund für eine Minderung der Schuldfähigkeit. Richter Daniel Aeschbach will wissen: „Ist der Mann therapierbar?“ Die Experten meinen ja, auch wenn eine Behandlung viele Jahre dauern dürfte. Das Urteil wird am Freitag erwartet.