vor 2 Stunden AFP Los Angeles Vier Tote bei Geiselnahme in Veteranenheim in Kalifornien

Eine Geiselnahme im größten Veteranenheim der USA am Freitag hat ein blutiges Ende genommen: Polizisten fanden in der Einrichtung in Yountville im US-Bundesstaat Kalifornien am Freitag die Leichen von drei Frauen und dem Angreifer, wie die Behörden mitteilten.