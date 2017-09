vor 2 Stunden dpa Bastia Vier Menschen sterben bei Absturz von Kleinflugzeug auf Korsika

Auf der Mittelmeerinsel Korsika ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Laut Behörden kamen dabei vier Menschen ums Leben.

Beim Absturz einen kleinen Reiseflugzeugs sind auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika vier Menschen getötet worden. Die Opfer seien Franzosen, berichtete die Staatsanwaltschaft in Bastia am Dienstag auf dpa-Anfrage und widersprach damit Medieninformationen, wonach es sich um Deutsche handelt. Die Nachrichtenagentur AFP hatte zuvor berichtet, es handele sich bei den Verunglückten um Deutsche.



Das Unglück habe sich in der Nähe des Ortes Ghisonaccia im Osten der Insel ereignet, berichtete die Präfektur Haute-Corse. Die Opfer seien zwei Paare, zwei Männer und zwei Frauen, so die Staatsanwaltschaft.



Eines der Opfer - ein Unternehmenschef aus dem ostfranzösischen Straßburg - sei ein erfahrener Pilot gewesen, berichtete die Regionalzeitung „Corse-Matin“ auf ihrer Internetseite. Laut eines Augenzeugen sei das Flugzeug etwa 800 Meter von der Start- und Landebahn des örtlichen Flughafens entfernt wie ein Stein in einen Weinberg gefallen.



Nach Informationen von AFP kam das Flugzeug aus dem südfranzösischen Cannes. Die Hintergründe des Unglücks blieben zunächst offen.