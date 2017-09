vor 59 Minuten AFP Bastia Vier Deutsche bei Absturz von Kleinflugzeug auf Korsika getötet

Auf der Mittelmeerinsel Korsika ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Laut Behörden kamen dabei vier Deutsche ums Leben.

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs auf der Mittelmeerinsel Korsika sind vier Deutsche ums Leben gekommen. Die im südfranzösischen Cannes gestartete Maschine verunglückte am Dienstag nahe des Flugplatzes der ostkorsischen Gemeinde Ghisonaccia, wie die Behörden mitteilten. Bei den Opfern handelt es sich nach Angaben der Feuerwehr um zwei Männer und zwei Frauen, Überlebende gab es keine.



Die zweimotorige Maschine stürzte demnach in ein Weingebiet. "Die Opfer wurden aus dem Flugzeug geborgen", erklärte die Feuerwehr. Die Behörden leiteten Ermittlungen zur Unfallursache ein. Dem Flugplan zufolge sollte das Kleinflugzeug in Ghisonaccia landen. Die Gemeinde liegt an der Ostküste Korsikas auf halber Strecke zwischen Porto-Vecchio und Bastia.