Wetter Verkehrschaos, klirrende Kälte und Schneestürme: Der Winter hat Europa fest im Griff

Die sibirische Kälte hat Europa fest im Griff: In vielen Ländern blieben die Schulen geschlossen, Schnee und Eis sorgten für Verkehrschaos.

Die Zahl der Kältetoten seit Freitag stieg auf mehr als 45 - allein in Polen gab es 18 Tote. In Deutschland starben zwei Menschen, als sie in zugefrorene Gewässer einbrachen. Auch in den Niederlanden starb ein Schlittschuhläufer, als die Eisschicht unter ihm nachgab. In Tschechien gab es bislang acht Tote, in Litauen fünf, in Frankreich und der Slowakei jeweils vier. Italien, Serbien und Rumänien meldeten jeweils zwei Todesopfer.



"The Beast from the East", "Sibirischer Bär", "Schneekanone", "Moskau-Paris" - Medien haben der Kältewelle eine Vielzahl von Namen gegeben. In vielen Teilen Europas fiel das Thermometer auf minus 20 Grad. Belgien und die Schweiz registrierten die kälteste Nacht in diesem Winter, im auf 1850 Metern Höhe gelegenen Schweizer Glattalp wurden minus 36 Grad gemessen.

Im Kosovo sowie in Teilen Bosniens, Albaniens, Großbritanniens, Italiens und Portugals blieben die Schulen geschlossen. Im Kosovo sollte darüber hinaus der Strom stundenweise gedrosselt werden, um die Versorgung trotz der vielen Stromheizungen sicherzustellen.

In Irland sorgte der Sturm "Emma", der am Donnerstag zu den heftigsten Schneefällen in dem Land seit 1982 führte, für leere Regale. Viele Einwohner richteten sich mit Hamsterkäufen auf einen Tag zu Hause ein. Die Billigfluggesellschaft Ryanair strich alle Flüge von und nach Dublin.

Schneechaos im Norden Schleswig-Holsteins - Schüler haben frei



Ein Schneechaos im Norden Schleswig-Holsteins hat am Donnerstag vielen Schülern Unterrichtsausfall beschert. Besonders im Großraum Flensburg sowie rund um Niebüll sorgten Schneeverwehungen von zum Teil über einem Meter dafür, dass Straßen nicht befahrbar waren, auch nicht für zahlreiche Schul- und Linienbusse.

Autozüge zwischen Niebüll und Sylt fielen wegen des Winters ebenfalls aus. Räumfahrzeuge waren in der Region im nächtlichen Dauereinsatz. Viele Autos rutschten in Gräben oder blieben in Schneewehen stecken. Die Polizei zählte mehr als 50 Autos, die sich fest gefahren hatten.

Flughafen Genf nach starkem Schneefall geschlossen



Der Flughafen von Genf ist nach den ersten anhaltenden Schneefällen dieser Wintersaison bis auf weiteres geschlossen worden. „Wir raten deshalb den Reisenden derzeit davon ab, sich zum Flughafen zu begeben“, teilte der Flughafen am Donnerstag auf seiner Webseite mit. Von den acht täglichen Flügen der Lufthansa aus Frankfurt/Main waren die ersten beiden am Morgen bereits annulliert worden. Direktflüge nach Genf gibt es aus mehreren deutschen Städte, darunter München, Düsseldorf und Berlin. In Zürich lief der Flugverkehr mit kleineren Einschränkungen.

In der Schweiz sanken die Temperaturen in den vergangenen Tagen auf knapp minus 40 Grad Celsius in höheren Lagen. Auch im Zugverkehr gab es in der Schweiz am Donnerstag Verspätungen, auf den Straßen gab es zahlreiche Unfälle.

Winterwetter legt Leben in Teilen Großbritanniens lahm



Schnee, Eis und starke Winde haben am Donnerstag den dritten Tag in Folge erhebliche Verkehrsbehinderungen in Großbritannien verursacht. Vor allem in Schottland stand das öffentliche Leben in weiten Teilen still, nachdem der britische Wetterdienst die höchste Warnstufe für Schneefall ausgegeben hatte. Die Polizei rief Menschen dazu auf, nicht zu reisen. Hunderte Schulen blieben geschlossen. Auch in Nordostengland schneite es stark.



Viele Straßen im ganzen Land mussten gesperrt werden, Tausende Autos blieben liegen. Teilweise mussten Autofahrer die Nacht in ihren Fahrzeugen verbringen. Viele Züge im ganzen Land fielen aus.



Auch der Flugverkehr war erheblich gestört. Die Flughäfen in Glasgow und Edinburgh waren am Donnerstagvormittag geschlossen. Auch am Flughafen London Gatwick kam es zu vielen Verspätungen und Ausfällen.



Zusätzlich zum Wetterphänomen „Beast from the East“ (Biest aus dem Osten), das Großbritannien kalte Luft vom Kontinent brachte, zieht nun im Südwesten des Landes auch noch Sturm „Emma“ auf. Der britische Wetterdienst warnte für Donnerstag und Freitag vor heftigem Schneefall und Regen und überfrierender Nässe in Wales und Südwestengland und rief auch dort die höchste Warnstufe aus.

Schneefall behindert Verkehr in Südfrankreich

Schneefall hat in Teilen Südfrankreichs zu einem Verkehrschaos geführt. In der Region um Montpellier steckten zahlreiche Autofahrer über Nacht fest. Mehr als 1500 Menschen wurden in Notunterkünften beherbergt, wie die Präfektur des Verwaltungsbezirks Hérault mitteilte. Ein Journalist der französischen Zeitung „La Provence“ berichtete am Donnerstagvormittag, dass er mit seinen zwei kleinen Kindern seit Mittwochnachmittag bei Montpellier im Wagen festsitze. „Das ist ein reiner Albtraum“, schrieb er auf Twitter.



Die französische Hauptstadt Paris war am Donnerstagmorgen ebenfalls weiß, dort lag allerdings nur eine dünne Schneedecke. Die Polizei empfahl dennoch, die Autos stehen zu lassen und lieber mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren.

Winterwetter auch im Süden Europas



Selbst in Südeuropa herrschen derzeit winterliche Bedingungen. In Katalonien im Nordosten Spaniens steckten tausende Lastwagen fest.

In Italien blieben viele Schulen wegen des Wintereinbruchs geschlossen. Der Flughafen im süditalienischen Neapel war am Dienstagmorgen wegen Schneefalls geschlossen worden, wegen Glatteis wurde zudem der Busverkehr in der Stadt eingestellt. In der Nähe von Turin kam ein Autofahrer mit dem Schrecken davon, als ein Eiszapfen von einer Brücke abbrach und auf der Windschutzscheibe seines Autos landete.

Meteorologischer Frühlingsanfang mit Minusgraden im Südwesten - aber es wird milder



Die Kälte hat ihren eisigen Höhepunkt erreicht - in den kommenden Tagen können die Menschen im Südwesten auf etwas mildere Temperaturen hoffen. Am Donnerstag seien immerhin Höchstwerte von bis zu 2 Grad drin. Am Freitag wird es wieder etwas milder - bevor am Samstag schon bis zu 8 Grad möglich seien.

Doch die milderen Temperaturen haben auch eine Kehrseite: Am Freitag breitet sich dem Meteorologen zufolge leichter Schneefall aus. Danach bleibt es unbeständig. Es kann immer wieder regnen.



In den vergangenen Tagen war es in Baden-Württemberg mit teils zweistelligen Minusgraden klirrend kalt. Sogar der Uracher Wasserfall - ein beliebtes Touristenziel - erstarrte zu Eis. Pannenhelfer sprachen indes von so vielen Einsätzen wegen defekter Batterien oder eingefrorener Kühlsysteme wie lange nicht.



Anders als in der Vergangenheit mussten die Schlittschuhe am Bodensee trotz der Eiseskälte im Schrank bleiben - es gibt derzeit keine größeren gefrorenen Flächen. Grund dafür sei vor allem der starke Wind, sagte Martin Wessels vom Institut für Seenforschung in Langenargen. Der entziehe dem Wasser zwar Wärme, sorge aber auch für Strömungen im Gewässer und dafür, dass wärmeres Wasser aus tieferen Schichten nachkomme. „Eine Eisschicht bildet sich da schwer.“ Der Titisee im Schwarzwald war während der kalten Tage zwar von einer Eisschicht überzogen - die Stadt warnte jedoch davor, die Fläche zu betreten.