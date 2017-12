Potsdam Verdächtiges DHL-Paket in Thüringer Staatskanzlei eingegangen

Ein DHL-Paket mit möglicherweise explosivem Inhalt ist in der Thüringer Staatskanzlei in Erfurt eingegangen.

Mitarbeiter seien auf das Paket aufmerksam geworden, es sei von der Polizei sichergestellt worden, sagte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Nach einer ersten Vorprüfung habe die Polizei von einer möglichen Wurfgranate gesprochen. Ob sie scharf sei, müssten die weiteren Untersuchungen ergeben.

Eine Parallele zu dem Fund einer Paketbombe in Potsdam und einer möglichen Erpressung des Paketdiensts DHL wollte Thüringens Regierungschef nicht ziehen. „Das ist pure Spekulation“, sagte er. Das Paket sei am Freitagnachmittag zugestellt worden und habe bis Montag in einem Regal gelegen. Ramelow sprach von einem ernstzunehmenden Vorfall.

So erkennt man ein verdächtiges Paket

Die Polizei in Potsdam rät angesichts der Erpressung des Paketdienstes DHL zu Vorsicht bei der Annahme von unbekannten Paketen, die vorrangig an kleinere Unternehmen oder möglicherweise auch an Privatleute geschickt werden könnten. Empfänger könnten verdächtige Pakete an mehreren Hinweisen erkennen: