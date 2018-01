Bildung Verbesserte Chancengleichheit - Mehr sozial benachteiligte Kinder sind in der Schule erfolgreich

Verbesserte Chancengleichheit - Mehr sozial benachteiligte Kinder sind in der Schule erfolgreich

Laut der neuen Pisa-Studie erreichen mehr sozial benachteiligte Schüler solide Leistungen in der Schule. Wir stellen die Inhalte der Studie vor.

Seit dem ersten Pisa-Schock bemüht sich Deutschland vor allem darum, die Erfolgschancen sozial benachteiligter Schüler zu verbessern. Eine neue Auswertung der Schulstudie durch die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zeigt nun einen Erfolg: Inzwischen gelingt es mehr Schülern aus bildungsfernen Elternhäusern, ein solides Leistungsniveau zu erreichen. Wesentliche Ergebnisse der Pisa-Sonderstudie "Erfolgsfaktor Resilienz" im Überblick:

Was haben die Bildungsforscher untersucht?

Die Untersuchung beruht auf den Daten der Pisa-Schulstudie, die in regelmäßigen Abständen die Leistungen von 15-Jährigen in Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften untersucht. Das schlechte Abschneiden Deutschlands und vor allem der festgestellte enge Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Schulerfolg bei der ersten Studie aus dem Jahr 2000 führten zum sogenannten Pisa-Schock. Die Chancengerechtigkeit verbesserte sich in Deutschland seither.

Um die Gruppe sozial benachteiligter Jugendlicher zu definieren, dienen Angaben zum Bildungsstand und Beruf der Eltern oder auch zur Anzahl der Bücher in der Familie. Als resilient gelten in der Untersuchung die Jugendlichen, die trotz sozialer Nachteile gute Schulleistungen erzielen. Allgemein beschreibt der Begriff Resilienz die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen.

Wie sieht die Entwicklung in Deutschland aus?

In der Bundesrepublik erhöhte sich der Anteil der resilienten Schüler deutlich. Während im Jahr 2006 nur ein Viertel der sozial benachteiligten Jugendlichen solide Leistungen zeigte, war es im Jahr 2015 fast ein Drittel. Kaum ein anderes Land schaffte einen solchen Sprung. Deutschland liegt damit auch klar über dem Schnitt der OECD-Staaten von rund 25 Prozent. Spitzenreiter sind Hongkong mit 53 Prozent und Macao mit 52 Prozent.

Welche individuellen und familiären Einflüssen spielen eine Rolle?

Auch die OECD hebt hervor, dass Resilienz "zunächst einmal eine persönliche Eigenschaft" sei. Die Bildungsforscher stellten zudem fest, dass die in der Familie gesprochene Sprache deutlichen Einfluss hat. Im OECD-Schnitt halbiert sich demnach die Chance auf Resilienz, wenn zu Hause nicht die Unterrichtssprache gesprochen wird.

Wie kann die Schule sozial benachteiligten Jugendlichen helfen?

Der "mit Abstand bedeutendste Faktor für Resilienz" ist laut der Studie die soziale Herkunft der Mitschüler. "Benachteiligte Schüler profitieren vom gemeinsamen Unterricht mit bessergestellten Schülern", heißt es in der Untersuchung. Als Schlüsselfaktor gilt demnach auch das Schulklima. Zu einem positiven Klima wiederum trägt den Forschern zufolge unter anderem bei, wenn es wenig Wechsel unter den Lehrern gibt.

Wenig Einfluss darauf, ob sozial benachteiligte Jugendliche ein solides Leistungsniveau erreichen, haben dagegen die Ausstattung der Schulen etwa mit Computern oder die Klassengröße. Investitionen helfen dagegen laut OECD durchaus, wenn sie das Unterrichtsklima verbessern. So steigt etwa der Anteil resilienter Schüler, wenn es mehr schulische Aktivitäten jenseits des Unterrichts gibt. Dieser Zusammenhang ist in Deutschland sogar vergleichsweise stark. Die OECD zeigt sich auch überzeugt, dass Ganztagsschulen die Resilienz fördern.