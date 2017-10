Der Fall Wolfgang P. erregte bundesweit Aufsehen – und rückte das Treiben der sogenannten Reichsbürger in den Fokus. Am Montag soll im Mordprozess gegen den Mann aus Georgensgmünd das Urteil fallen.

Vor rund einem Jahr eskalierte in der mittelfränkischen Gemeinde Georgensgmünd ein Polizeieinsatz gegen einen sogenannten Reichsbürger – am Montag (10.30) Uhr soll das Urteil fallen. Wolfgang P. droht lebenslange Haft. Der 50-Jährige hatte bei einem Routineeinsatz der Polizei auf Beamte geschossen, ein Polizist starb, zwei weitere wurden verletzt. Die Staatsanwaltschaft sieht Heimtücke und niedere Beweggründe – und damit eine besondere Schwere der Schuld, was eine vorzeitige Haftentlassung ausschließen würde.

Die Anwälte von P. plädieren hingegen auf fährlässige Tötung, was bis zu fünf Jahre Haft bedeuten würde. Ihr Mandant habe nicht gewusst, wer an jenem verhängnisvollen Morgen vor seiner Tür gestanden habe. Er habe geglaubt, sich gegen Einbrecher zur Wehr setzen zu müssen.

Der Fall hat ein Schlaglicht auf ein Phänomen geworfen, das noch vor rund einem Jahr wohl eher Insidern in Sicherheitsbehörden ein Begriff war – die „Reichsbürger.“ Anhänger dieser Bewegung lehnen die Bundesrepublik, deren Organe und Behörden ab und akzeptieren keine amtlichen Bescheide.

Das gilt offenbar auch für Wolfgang P., der Anfang 2016 im Beisein zweier Zeugen nach Behördenangaben im Einwohnermeldeamt seinen Personalausweis abgab. „Ich bin der freie Mann Wolfgang“, gab P. dann zum Prozessauftakt lediglich an. Konkrete Angaben zu seiner Person wollte er nicht machen – „weil er nicht weiß, wie man mich hier nennt.“ Bis zum letzten Prozesstag vor dem Urteil äußerte er sich vor Gericht nicht.

Bei dem tödlichen Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos sollten die rund 30 Waffen im Haus von P. beschlagnahmt werden. Der Grund: Bei den Behörden galt der Jäger als nicht mehr zuverlässig.

Staatsanwalt Matthias Held warf P. vor, einen Angriff auf Polizisten von langer Hand geplant zu haben. Aus dem Hinterhalt habe er an jenem Morgen elfmal auf die Beamten geschossen – mit dem Ziel, möglichst viele von ihnen zu verletzen und zu töten. Dem widersprach Anwältin Susanne Koller in ihrem Plädoyer: „Der Hinterhalt war das Bett, in dem P. gegen sechs Uhr morgens schlief.“ Den Einsatz bezeichnete sie als „dilettantisch“ und unnötig. Ihr Kollege Michael Haizmann warf der Polizei „mangelnde Besonnenheit“ vor: Statt das Haus von P. frühmorgens mit einem Spezialeinsatzkommando zu stürmen, hätten Beamte den Bewohner auch per Megafon zum Verlassen seines Anwesens auffordern können.

Staatsanwalt Held verwies hingegen auf eine Aussage von P. gegenüber einem Zeugen. Er rechne mit der Polizei, habe P. gesagt – „und dann nehm' ich ein paar von denen mit.“ Bei einem befreundeten Polizisten habe sich P. auch erkundigt, ob polizeiliche Maßnahmen gegen ihn geplant seien, sagte Held. Die Reuebekundungen von P. wischte der Staatsanwalt als reine Taktik beiseite. Der Angeklagte sei ein „nicht unbegabter Schauspieler.“

Um den genauen Hergang der Tragödie zu ermitteln, scheute das Gericht keine Mühen: Um 5.30 Uhr machten sich die Prozessbeteiligten kürzlich zum Tatort auf, um eine möglichst ähnliche Lichtsituation wie bei dem tödlichen Vorfall zu haben. Dabei ging es um die Frage, ob das Blaulicht des Einsatzfahrzeugs im Haus von P. gut zu sehen und auch das Martinshorn deutlich zu hören war. Wusste der Bewohner also, dass Polizisten in sein Haus eindringen und nicht etwa Einbrecher?

War es fahrlässige Tötung oder heimtückischer Mord? Die Entscheidung liegt nun beim Schwurgericht am Landgericht Nürnberg-Fürth.